Сохранить экологию, сэкономить деньги. Хозяева электромобилей освобождаются от транспортного налога

Проект закона, одобренный на заседании правительства Новосибирской области, освободит владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. Так власти надеются мотивировать новосибирцев на покупку более экологичных машин. Пока данную меру планируют ввести на пять лет.

«Внесение изменений в областной закон обусловлено необходимостью стимулирования использования транспортных средств с электрическими двигателями на территории Новосибирской области и повышение уровня экологической безопасности», – отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Анатолий Костылевский.

Физические лица и организации-владельцы электромобилей смогут получить льготы вне зависимости от мощности двигателя. Для освобождения от налога нужно предоставить паспорт транспортного средства. Отметим, что на начало апреля 2021 года в нашем регионе был зарегистрирован 501 электромобиль.

Проект закона направили в законодательное собрание Новосибирской области для дальнейшего рассмотрения.