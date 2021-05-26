Культура вождения не на высоте. Новосибирские водители «лидируют» по некорректному поведению на дорогах

64% российских водителей уверены, что культура вождения в нашей стране на порядок ниже, чем в Европе. Об этом свидетельствуют данные опроса «Авито Авто», в котором приняли участие 6500 автовладельцев из разных регионов страны. По словам больше половины — 53% респондентов, они регулярно сталкиваются с некорректным поведением других автомобилистов, причем 19% из них — каждый день.

В ходе опроса выяснилось, что самая неблагоприятная для водителей ситуация сложилась на дорогах Новосибирска. Там, отмечают аналитики, ежедневно вынуждены иметь дело с автохамами 28% автолюбителей. На аналогичную проблему пожаловались водители из Ростова-на-Дону (28%) и Волгограда (27%). Наиболее высокий уровень культуры вождения наблюдается в Екатеринбурге и Перми. Местные водители реже других становятся свидетелями некорректного поведения «соседей» по дороге: 12% и 10% опрошенных соответственно.

Среди главных автохамов названы водители дорогих автомобилей (44%) и водители такси (38%), водители мотоциклов и мопедов (19%) и водители с маленьким стажем вождения (17%). Еще 15% проголосовали против водителей на каршеринговых автомобилях и 11% — против велосипедистов и самокатчиков.

30% респондентов считают, что исправить положение можно путем улучшения дорожной инфраструктуры. 22% заявляют, что ключ ко всему — обучение культуре вождения в автошколах и на курсах вождения, а 18% рекомендуют бороться с автохамами с помощью ужесточения законов и увеличения размеров штрафов за нарушения правил дорожного движения.