Работаем на бензин? Цены на бензин в Новосибирске стремительно растут

Новосибирскстат опубликовал данные о росте цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98, за год топливо подорожало в среднем на 2–3 рубля. Бензин самой популярной марки – АИ-92 – за год подорожал в Новосибирске в среднем на 3 рубля. Если в 2020 году топливо стоило 40,90 рубля, то в 2021 году – уже 43,90.

Кроме того, за год цены выросли и на бензин марок АИ-95 и АИ-98. Ценовая прибавка составила также порядка 2–3 рублей. Дизельное топливо также стало дороже обходиться автомобилистам.

По итогам апреля Новосибирская область вошла в пятерку сибирских регионов с самым дорогим бензином АИ-92 с ценой 43,93 рубля за литр. Дороже горючее этой марки продается в Республике Тыва (46,76 рубля), в Республике Алтай (45,38 рубля), в Иркутской области (45,31 рубля) и в Красноярском крае (44,74 рубля).