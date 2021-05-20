Улицы Ленина, Советская и Большевистская попали в антитоп по количеству аварий

Специалисты компании «Альфастрахование» назвали улицы Новосибирска, где случалось больше всех аварий. В антирейтинг попали три магистрали: Большевистская, Ленина и Советская. Причем самой аварийной оказалась Большевистская. Эксперты назвали ее самой загруженной. ДТП на этом участке происходят как крупные, так и мелкие. На второй строчке рейтинга расположилась улица Ленина. Тройку лидеров по числу ДТП замыкает Советская улица.

Кроме того, по словам страховщиков, много аварий происходят на Бердском шоссе, Мира, Центральной, Садовой и Орджоникидзе.