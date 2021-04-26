Кивающие собачки, дезодорирующие елочки, неисправные фароочистители. За что планируют штрафовать водителей авто?

ГИБДД выдвинула предложение о введении оперативного контроля технического состояния транспортных средств и другие идеи, которые грозят автомобилистам новыми штрафами, сообщает «Рамблер». Идея об оперативном контроле в принципе правильная, но требует доработок, подчеркнул координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов.

В соответствии с предложениями, водителю может грозить штраф, если тот использует шипованные шины летом, а также летние шины в зимнее время. Кроме того, могут за отсутствие или неисправность фароочистителей, отсутствие противосолнечных козырьков, подушек безопасности и даже за закрывающие обзор предметы, наподобие дезодорантных «елочек», игрушек, транспондеров, видеорегистраторов.

Господин Шкуматов отмечает, что данный проект дорожной полиции ссылается на два «абсурдных» документа: нормы технического состояния автомобиля от 1993 года (которые по понятным причинам устарели), а также технический регламент Таможенного союза, который предполагает применение новых, более жестких, норм к старым машинам. Это делает выполнение ряда правил невозможным для некоторых автомобилистов.