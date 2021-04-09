В чем причина резкого повышения стоимости бензина? ФАС ждет комментариев от АЗС

С начала 2021 года бензин, согласно данным Росстата, поднялся в цене на 3,2%, что в 1,3 раза больше, чем за весь 2020 год. Уточним, что такой рост цен обгоняет потребительскую инфляцию, которая на 5 апреля составила 2,1% с начала года.

Из-за скачка в стоимости ФАС поручила своим региональным управлениям запросить автозаправочное станции дать объяснения увеличения стоимости бензина и дизеля, передает издание «Коммерсантъ», так как оптовая цена топлива не увеличивается.

Основная версия, почему в 2021 году произошел рост роста цен — выросли убытки АЗС. С середины января убыток заправщиков от торговли бензином АИ-92 составил почти 1000 рублей на тонну, а в среднем с начала года — 850 рублей на тонну, сообщил «Петромаркет». Продавцы вынуждены «отращивать» цены, потому терять прибыль никто не хочет.

В настоящее время Новосибирская область находится на 31 месте рейтинга доступности бензина.