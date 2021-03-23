Taycan Cross Turismo – первый полностью электрический универсал Porsche

Porsche расширяет продуктовый портфель своей первой линейки полностью электрических спортивных автомобилей, добавляя универсальную версию Taycan Cross Turismo, тем самым продолжая систематическое движение по пути к экологичной мобильности.
Как и спортивный седан Taycan, Taycan Cross Turismo оснащен инновационным электроприводом с архитектурой 800 вольт. Новое высокотехнологичное шасси с полным приводом и адаптивной пневматической подвеской также обеспечивает бескомпромиссную динамику на бездорожье. Cross Turismo - настоящий универсал с увеличенным на 47 мм пространством для головы для пассажиров на задних сиденьях и грузоподъемностью до 1212 литров при загрузке через большую заднюю дверь.
Четыре модификации Taycan Cross Turismo доступны сразу после запуска.
Аккумулятор Performance Battery Plus общей емкостью 93,4 кВтч всегда входит в стандартную комплектацию. Модельный ряд включает:
- Taycan 4 Cross Turismoс 280 кВт (380 л.с.), сверхповышение мощности для Launch Control 350 кВт (476 л.с.), ускорение 0-100 км/ч за 5,1 секунды, максимальная скорость 220 км / ч, потребляемая мощность 26,4 - 22,4 кВтч/100 км, запас хода 389 - 456 км
- Taycan 4S Cross Turismoс 360 кВт (490 л.с.), сверхповышение мощности для Launch Control 420 кВт (571 л.с.), ускорение 0-100 км/ч за 4,1 секунды, максимальная скорость 240 км / ч, потребляемая мощность 26,4 - 22,6 кВтч/100 км, дальность 388 - 452 км
- Taycan Turbo Cross Turismoс 460 кВт (625 л.с.), сверхповышение мощности для Launch Control 500 кВт (680 л.с.), ускорение 0-100 км/ч за 3,3 секунд, максимальная скорость 250 км / ч, потребляемая мощность 25,9 - 22,6 кВтч/100 км, запас хода 395 - 452 км
- Taycan Turbo S Cross Turismoс 460 кВт (625 л.с.), сверхповышение мощности для Launch Control 560 кВт (761 л.с.), ускорение 0-100 км/ч за 2,9 секунды, максимальная скорость 250 км / ч, потребляемая мощность 26,4 - 24,4 кВтч/100 км, запас хода 388 - 419 км.
Инновационные приводные двигатели и двухступенчатая трансмиссия
Все модели Taycan Cross Turismo имеют два электродвигателя, один из которых установлен на передней оси, а второй - на задней, и поэтому в стандартной комплектации они имеют полный привод. И диапазон, и постоянная мощность привода выигрывают от высокого КПД синхронных двигателей с постоянным возбуждением. Электродвигатель, трансмиссия и инвертор с импульсным управлением объединены в компактный приводной модуль. Возможная мощность рекуперации снова увеличена. При мощности до 290 кВт это значительно выше, чем у конкурентов.
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