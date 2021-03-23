Taycan Cross Turismo – первый полностью электрический универсал Porsche

Инновационные приводные двигатели и двухступенчатая трансмиссия

Все модели Taycan Cross Turismo имеют два электродвигателя, один из которых установлен на передней оси, а второй - на задней, и поэтому в стандартной комплектации они имеют полный привод. И диапазон, и постоянная мощность привода выигрывают от высокого КПД синхронных двигателей с постоянным возбуждением. Электродвигатель, трансмиссия и инвертор с импульсным управлением объединены в компактный приводной модуль. Возможная мощность рекуперации снова увеличена. При мощности до 290 кВт это значительно выше, чем у конкурентов.

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