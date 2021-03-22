С 1 мая продавать автомобили с пробегом будут на портале Госуслуг

Порядок купли-продажи бывших в использовании машин изменится в мае, о чем сообщается в приказе Минцифры. Проводить сделки можно будет посредством портала Госуслуг: пользователи смогут заверять документы электронной подписью и в режиме онлайн направлять их в ГИБДД. Для проведения сделки продавец должен будет загрузить на Госуслуги полиc ОСАГО, свидетельство о регистрации, ПТС и оформить заявление, выбрав, оставлять ли за собой госномер машины.

Новые правила будут действовать только для физических лиц и не будут распространяться на новые авто.