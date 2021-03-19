У пьяных водителей хотят конфисковывать автомобили. Законопроект об этом уже внесли в Госдуму

Законопроект, предусматривающий конфискацию автомобилей у нетрезвых водителей, внесли в Госдуму депутаты башкирского парламента. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики. Как подчеркнул спикер регионального парламента Константин Толкачев, когда человек садится за руль нетрезвым, автомобиль под его управлением может оказаться «орудием совершения преступления».

Депутаты предлагают конфисковывать автомобили в двух случаях: если водитель второй раз за год попался за рулем нетрезвым или пьяным совершил ДТП с тяжелыми последствиями.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила ужесточение максимального наказания для водителей, которые систематически садятся нетрезвыми за руль, – с двух до трех лет.