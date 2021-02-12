Не самое дешевое топливо. Наш регион занял 31 место в рейтинге доступности бензина

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в начале 2021 года можно было купить на Крайнем Севере (первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа — более двух тысяч литров АИ-92) и в Москве (тысяча девятьсот сорок четыре литра), меньше всего — в республиках Северного Кавказа и Ивановской области.

Среди регионов Сибири самый доступный бензин в Красноярском крае. Регион оказался на четырнадцатом месте рейтинга, составленного РИА Новости, и стал единственным в СФО, где на среднемесячную зарплату можно купить более тысячи литров топлива.

Новосибирская область заняла в рейтинге тридцать первое место, пропустив вперед, помимо Красноярского края, также Томскую, Иркутскую, Кемеровскую области, Хакасию, Забайкалье, Туву. В нашем регионе на среднюю зарплату можно купить восемьсот тридцать восемь литров литров бензина марки АИ-92. Среднероссийский показатель составляет тысяча два литра.