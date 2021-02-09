Лето 2021-го принесет автолюбителям новые штрафы

Один из главных пунктов — запрет на использование летней резины зимой и зимней летом, также нельзя пользоваться автомобилем, если зимние шины установлены не на всех колесах. Кроме того, водители обязаны будут ставить колеса того размера, который предусмотрен заводом-изготовителем автомобиля.

Отдельно прописан пункт про ремни безопасности: на машине нельзя будет ездить не только когда на ремне есть видимые надрывы на лямке или ремень отсутствует вовсе, но и в том случае, если замок не фиксирует язычок лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а также если лямка не вытягивается или не втягивается в катушку.

Еще одно новшество касается двигателей: теперь в битопливных автомобилях, которые заправляются газом, на каждом газовом баллоне должен иметься паспорт, оформленный его изготовителем, а на уже установленном баллоне должны быть четко нанесены серийный номер и обозначение, а если произошли изменения газового оборудования при ремонте, то сведения об этом оформляются уполномоченными организациями.

Также автомобилистам нужно обратить внимание на следующий момент: что если аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации автомобиля, неисправны или отсутствуют, то машиной пользоваться будет запрещено.