Новые штрафы в новом году: за что могут поплатиться автомобилисты в 2021-м

В наступившем 2021 году для российских автомобилистов ввели новые штрафы. Заплатить придется и за брошенный в общественном месте автохлам, и за остановку на газоне. С 2021-го в КоАП появилась новая норма о наказании за оставленную на улице машину в разобранном или поврежденном состоянии. Автомобилистам за это грозит предупреждение или штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. За мойку авто в запрещенных местах, а также парковку на газоне или других местах с зелеными насаждениями придется заплатить от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей. За стоянку, остановку и проезд по детским игровым и спортивным площадкам выпишут штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Еще одно новшество КоАП связано со статьей об отказе от прохождения медицинского освидетельствования. Если в салоне находится ребенок, водителю грозит штраф до 50 тыс. рублей или лишение прав.



