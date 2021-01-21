Все выше и выше. Динамика цен на бензин «порадовала» новосибирских автомобилистов

Почти на рубль подорожало топливо самой популярной марки бензина на всех новосибирских АЗС. «На прошедшей неделе в Новосибирске наблюдалось повышение потребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-92 на 0,7% и АИ-95 на 0,5%, – сообщили в Новосибирскстате. – Стоимость дизельного топлива тоже растет».

Сейчас на АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно приобрести по цене от 41,30 до 42,50 рубля за 1 литр. В прошлом году литр этого же топлива стоил 41 рубль 07 копеек. «Цены на 95-й бензин выросли до 45,90, а на дизельное топливо - до 53,05 рубля», - добавили сотрудники Новосибирскстата.