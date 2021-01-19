375 тысяч на авто. Россияне смогут получить солидную скидку при покупке машины

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым определенные категории россиян могут получить скидку от десяти до двадцати пяти процентов при покупке отечественного автомобиля. Данная акция предусмотрена в рамках таких программ автокредитования, как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Стоимость авто не должна превышать полутора миллионов рублей. Самые большие льготы предусмотрены для жителей Дальнего Востока. Всего на данную скидку могут рассчитывать пять категорий граждан: семьи с несовершеннолетними детьми, покупатели первого автомобиля, те, кто сдает старую машину по трейд-ину, покупатели электрокаров и медики.