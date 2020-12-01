Начало зимы — время перемен для водителей. В декабре вступают в силу новые правила для автовладельцев

С 1 декабря новый вид приобретут свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорт транспортного средства (ПТС). В новом СТС теперь будут указывать срок окончания временной регистрации автомобиля, среди возможных указываемых цветов появится серый, а в особых отметках теперь не обязательно вносить сведения о том, что авто оборудовано спецсигналами.

В паспорте транспортного средства также поменяются требования к цветам — теперь сотрудник МРЭО не сможет вносить его самостоятельно, а должен будет выбрать из перечисленных. Если в ПТС автомобиля юридического лица была допущена ошибка, то исправления должны заверяться подписью директора или другого уполномоченного лица и печатью организации. Если же юрлицо владеет машиной на основе договора аренды, то в ПТС укажут настоящего собственника. 31 декабря истечет срок замены ПТС и водительских удостоверений, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля текущего года.

С 3 декабря водителям начнут выдавать права нового образца. Отличие от документов старого формата минимальное: теперь в верхней части лицевой стороны надпись «Водительское удостоверение» продублируют на французском и английском языках — Permis de conduire и Driving licence. Водительские удостоверения, выданные ранее, обменивать не надо, они продолжат действовать до указанного в них срока.

С 15 декабря немаркированные покрышки, которые попадут в оборот, будут конфисковывать. За изготовление продукции без маркировки или с ее нарушениями компании должны будут заплатить штраф в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей, должностные лица — от пяти до десяти тысяч рублей. До 1 марта следующего года немаркированные шины можно будет хранить, а потом лучше промаркировать их, иначе придется платить штраф: от двух до четырех тысяч рублей — для граждан, от пяти до десяти тысяч рублей — для должностных лиц, от пятидесяти до трехсот тысяч рублей — для организаций.

С 21 декабря вводится новый экологический класс автомобилей – «Евро-6». В Европе уже на протяжении последних пяти лет регистрируют грузовые автомобили с экоклассом «Евро-6», в России же ПТС с такой отметкой до сих пор не выдавали. Хотя некоторые сетевые АЗС уже продают топливо, соответствующее новому высокому стандарту. Нововведение должно упростить процесс международных перевозок.

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