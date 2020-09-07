Сколько будут стоить «красивые» автомобильные номера?

Доходы будут делиться между региональным и федеральным бюджетами. Купить «красивый» регистрационный номер можно будет через портал «Госуслуги». Регионы будут выставлять их на продажу, получить такой случайно больше не получится.

Всего предлагается 13 тарифов. За пять тысяч рублей можно будет купить любой номер без повторяющихся символов. Регионы получат право уменьшать или увеличивать начальную стоимость регистрационного номера в 10 раз. Максимальная стартовая стоимость «красивого» номера может составить шесть миллионов рублей. Самыми дорогими будут номера с сочетанием одинаковых букв и цифр, начальная цена составит 600 тысяч рублей, за регистрационный номер с цифрой 100, 200, 300 и т.д. придется отдать минимум 450 тысяч рублей.