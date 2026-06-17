Хвостатый антидепрессант: психолог рассказала, как прогулки с собакой помогают забыть бывшего

Забирает на себя все негативные мысли

Уход за собакой задействует и одновременно перегружает центр сострадания в островковой доле. Парадокс в том, что, когда человек занят заботой о четвероногом друге, его зеркальные нейроны генерируют слишком много эмоций, которых уже не хватает на мысли о расставании.

Но прогулка – лишь часть механизма. Еще более мощный эффект дает уход за собакой. Когда человек кормит, гладит, играет или просто стелет свежую пеленку, у него задействуется островковая доля мозга – центр сострадания и эмпатии. Зеркальные нейроны генерируют поток положительных эмоций, настолько интенсивный, что на страдания о бывшем уже просто не остается «вычислительной мощности».

«Собака в этом случае работает как вор негативных эмоций, – объясняет Базанова. – Чем больше времени мы проводим с ней, тем быстрее проходит боль от расставания. Это звучит парадоксально, но перегрузка состраданием дает обратный эффект: вы меньше думаете о себе и своей боли».

Собака — не просто друг человека, но и вор его негативных эмоций

Однако многие россияне отказывают себе в таком помощнике и другие из-за страха перед тратами. Считается, что покупка всех необходимых аксессуаров для собаки – серьезное финансовое препятствие. Эксперты Fix Price решили проверить этот миф и проанализировали стартовый набор, который нужен четвероногому другу в первые дни.

В базовый комплект стоит включить: влаговпитывающие пеленки для приучения к чистоте, миски, несколько игрушек для отвлечения внимания и специальный клещедер – средство, особенно актуально летом, когда активность клещей максимальна. Забота о питомце – это акт внимания и ответственности, который физически не оставляет ресурса на самокопание.

Такой набор будет стоить менее тысячи рублей, но включит в себя все необходимое для четвероного друга. Эксперты Fix Price советуют: хвостатый друг не ударит по бюджету, но при этом станет мощным инструментом психологической помощи.