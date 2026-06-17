Хвостатый антидепрессант: психолог рассказала, как прогулки с собакой помогают забыть бывшего

«У владельцев собак через 10 минут прогулки активность префронтальной коры (зоны, ответственной за навязчивые негативные мысли) заметно падает, – комментирует Анна Базанова. – У нас физически не получается страдать, потому что собака не дает мозгу снова и снова окунаться в момент разрыва».
Всего 10 минут прогулки с собакой помогают снизить активность зоны мозга, отвечающей за навязчивые негативные мысли о партнере. Психолог Анна Базанова рекомендует проверенный психологический механизм: четвероногий друг работает как «вор негативных эмоций», перегружая центр сострадания в мозгу так, что на страдания о расставании просто не остается ресурса. А стоп-фактор многих россиян – дорогой уход – больше не работает.
Лето – стрессовое время для отношений: совместные отпуска, жара, больше общения и ожиданий часто обнажают накопившееся напряжение. Психологи подтверждают: именно в теплые месяцы число расставаний растет. Но что делать, если боль от разрыва мешает жить, а к антидепрессантам прибегать не хочется? Психолог Анна Базанова рассказала, как именно собака и ее влияние на психику человека может помочь каждому пережить тяжелый период.
«Выбить» из головы
После расставания мозг человека часто зацикливается в состоянии, когда мысли бесконечно возвращаются к бывшему партнеру, прокручивая ссоры, обиды и сожаления, а иногда даже и идеализирует отношения, забывая все плохое. Психологи называют это руминацией (от лат. ruminatio – пережевывание). Именно здесь собака действует как «хирургический инструмент».
Во время прогулки четвероногий друг совершает микродвижения – меняет направление, обнюхивает кусты, реагирует на звуки. Мозг человека непроизвольно следит за этими быстрыми сменами фокуса. Скорость таких микродвижений опережает скорость негативных размышлений. В итоге мозг просто не успевает «пережевывать» боль расставания, к тому же само по себе движение (физическая нагрузка) помогает легче переживать момент разрыва.
«У владельцев собак через 10 минут прогулки активность префронтальной коры (зоны, ответственной за навязчивые негативные мысли) заметно падает, – комментирует Анна Базанова. – У нас физически не получается страдать, потому что собака не дает мозгу снова и снова окунаться в момент разрыва».
Забирает на себя все негативные мысли
Уход за собакой задействует и одновременно перегружает центр сострадания в островковой доле. Парадокс в том, что, когда человек занят заботой о четвероногом друге, его зеркальные нейроны генерируют слишком много эмоций, которых уже не хватает на мысли о расставании.
Но прогулка – лишь часть механизма. Еще более мощный эффект дает уход за собакой. Когда человек кормит, гладит, играет или просто стелет свежую пеленку, у него задействуется островковая доля мозга – центр сострадания и эмпатии. Зеркальные нейроны генерируют поток положительных эмоций, настолько интенсивный, что на страдания о бывшем уже просто не остается «вычислительной мощности».
«Собака в этом случае работает как вор негативных эмоций, – объясняет Базанова. – Чем больше времени мы проводим с ней, тем быстрее проходит боль от расставания. Это звучит парадоксально, но перегрузка состраданием дает обратный эффект: вы меньше думаете о себе и своей боли».
Однако многие россияне отказывают себе в таком помощнике и другие из-за страха перед тратами. Считается, что покупка всех необходимых аксессуаров для собаки – серьезное финансовое препятствие. Эксперты Fix Price решили проверить этот миф и проанализировали стартовый набор, который нужен четвероногому другу в первые дни.
В базовый комплект стоит включить: влаговпитывающие пеленки для приучения к чистоте, миски, несколько игрушек для отвлечения внимания и специальный клещедер – средство, особенно актуально летом, когда активность клещей максимальна. Забота о питомце – это акт внимания и ответственности, который физически не оставляет ресурса на самокопание.
Такой набор будет стоить менее тысячи рублей, но включит в себя все необходимое для четвероного друга. Эксперты Fix Price советуют: хвостатый друг не ударит по бюджету, но при этом станет мощным инструментом психологической помощи.
Слушатель, который не осудит
Влияние хвостика на нас где-то можно сравнить с небольшой дозой антидепрессантов. Согласно данным исследований, каждый пятый человек отмечает, что именно собака помогла ему пережить трудное расставание. В частности такой эффект еще связан с тем, что 73% людей рассказывают своей собаке то, чего не осмелились бы рассказать кому-либо другому, что также оказывает свое терапевтическое действие. Такой друг создает безопасное пространство для выплескивания эмоций – без риска быть непонятым или преданным.
Собака выполняет сразу две функции, которые сложно получить от других способов борьбы с последствиями расставания – «выбивает» мозг из состояния самокопания и руминации, а также дает целую массу положительных эмоций, которые перекрывают негатив. Любой разрыв отношений – это болезненный опыт, который собака помогает пережить быстрее и эффективнее.
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