Перинатальный психолог из Новосибирска объяснила причины послеродовой депрессии

«Недаром говорят: «Маску в самолете сначала на себя, потом на ребенка», – напоминает психолог. – А здесь, когда ребенок рождается, гормоны бушуют, доминанта материнства гормональная, на пролактине, на грудном вскармливании. Естественно, женщина все внимание уделяет ребенку, забывает себя. Организм начинает отстаивать личные границы, начинает бороться за себя, включается механизм депрессии. То есть организм может заботиться о себе либо по-хорошему, либо по-плохому, через депрессию».

Депрессия после родов встречается почти всегда, но у разных женщин степень ее тяжести может быть разной. Глубина депрессии во многом зависит от настроения, с которым женщина планировала ребенка. Если планирование было длительное, например, из-за лечения бесплодия или протоколов ЭКО, то женщина начинает тревожиться еще на этом этапе. Стресс растет с каждым новым анализом и УЗИ и к моменту родов организм уже накопит достаточно стресса, «устанет бояться» и начнет защищать себя.

Для профилактики послеродовой депрессии важно соблюдать баланс. В течение дня у мамы обязательно должно быть время для отдыха. Важно выделять хотя бы час для себя, то есть не забывать о своих личных потребностях, об уходе за собой, о местах и способах отдыха и любимых занятиях, которые восполняют внутренний ресурс. Разгрузить себя поможет помощь мужа, родных или приходящей няни, которая даст маме возможность хотя бы недолго побыть одной.

Если меры профилактики не помогли, то стоит обратиться к клиническому психологу – одной или вместе с мужем. Один из обязательных элементов терапии – осознание, что стать идеальной во всём мамой невозможно, и на этом этапе достаточно просто заботиться о своем ребенке по мере возможностей.

«Самое главное – быть в балансе между собой и ребенком, а не ставить кого-то на первое место, – подчеркивает Елена Наку. – Быть в балансе – это значит, и себе жизнь даю, и ребенку жизнь даю, и в параллели это все идет, не заваливаюсь ни в одну, ни в другую сторону. Основная задача мамы – решать задачи по мере поступления, и не думать о том, чего она не знает, то есть не бояться ни за какие болезни, если диагнозы не поставлены, не думать через страхи о том, что еще не случилось, максимально переключаться и гасить свои страхи. Тогда депрессия пройдет по касательной. Депрессия будет, потому что все равно будет усталость, но она не будет такой глобальной, какой она бывает после накопленной тревоги от планирования беременности».