Новосибирские психологи: дети и родители стали чаще обращаться к специалистам из-за тревоги по поводу экзаменов

Дети и родители в Новосибирске стали чаще звонить на городской телефон доверия из-за тревоги и стресса, связанного с экзаменационным периодом. Сотрудники городского психологического центра «Родник» зафиксировали рост обращений из-за экзаменов на 26 % по сравнению с 2023 годом.

Как сообщили в кризисной службе городского психологического центра «Родник», тенденция вызывает озабоченность специалистов, потому что тревожность и стресс влияют на психологическое благополучие людей.

«На телефон доверия звонят и дети, и их обеспокоенные родители. Типичный запрос — помочь управлять стрессом и снизить тревожность. Стресс — это результат внешнего воздействия на человека, а тревога — внутреннее состояние. Лучшее, что можно сделать — обращаться за профессиональной психологической поддержкой, в том числе по телефону доверия. На линии работают профессиональные психологи. Помощь анонимна, бесплатна и круглосуточна», — сообщила начальник кризисной службы городского психологического центра «Родник» Зинаида Литуева.

По мнению специалистов, отрицать страх — провальная стратегия. Чтобы его победить, нужно сначала его признать.

«Тревога отбирает силы и энергию. Для быстрой самопомощи подойдут техники расслабления: теплая ванна, прогулка в парке, вечерняя пробежка, йога, дыхательная гимнастика, музыка. Поговорите с людьми, которым доверяете. Часто после разговора переживания теряют остроту. Либо изложите мысли на бумаге, заведите дневник. Вам будет легче разобраться в себе и понять, что именно вас тревожит, и в каких ситуациях страх проявляет себя сильнее. Старайтесь реже читать новости, криминальные сводки и другую тревожащую информацию. Переключите внимание на свое тело. Пробегитесь внутренним взором от кончиков пальцев до макушки. Если результата нет — лучше обратиться к психологу или психотерапевту. Часто корни повышенной тревожности лежат в бессознательном и не могут быть самостоятельно осознаны», — рассказала педагог-психолог городского центра «Родник» Юлия Михеева.

На телефон доверия 8-800-2000-122 можно позвонить с любой проблемой. Звонок бесплатный и анонимный.