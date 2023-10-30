Неделя с 30 октября по 5 ноября объявлена в России Неделей сохранения душевного комфорта

Стартовавшая неделя объявлена в нашей стране Неделей сохранения душевного комфорта, пишет dsportm.nso.ru. Психологи характеризуют душевный комфорт как состояние души, которое наделяет нас положительными эмоциями, а также созидательными мыслями и действиями, направленными на преодоление трудностей и переживаний. Душевный комфорт неразрывно связан с состоянием благополучия и качеством жизни. Ниже представлены рекомендации, с помощью которых, как считают ученые, можно достичь душевного комфорта.

Следуйте своему темпу

Планируйте выполнение основных дел в то время суток, в которое вы более энергичны и трудоспособны. Если после обеда тянет в сон, то лучше поспать минут пятнадцать – именно столько нужно для возвращения бодрости. Обязательно считайтесь с потребностями организма, тогда хорошее настроение будет обеспечено.

Повышайте стрессоустойчивость

Умение контролировать эмоции – важная часть поддержания душевного баланса. Если вас легко выбивают из колеи мелкие неурядицы, стоит задуматься над тем, почему это происходит. Определите, что вы способны изменить, а что следует принять как данность. Всегда есть выбор – либо долго переживать кризисную ситуацию, либо начать действовать. Помните, что именно волнения отнимают гораздо больше сил и времени, чем конкретные действия.

Своевременно разрешайте внешние и внутренние противоречия

Если ощущаете внутри негативные чувства, например: злобу, уныние или обиду, не отгораживайтесь от них, выделите время, чтобы определить источник тревоги. Может он заключается в отношении к себе или другому человеку, касается особенностей вашего характера, или, например, кризисной ситуации в рабочем коллективе, семье.

Будьте честны с собой

Желая обрести психологическое равновесие, будьте искренни в своих чувствах и потребностях. Не смущайтесь того, что восстановить силы, лично вам, например, помогает сидение дома, а не экстремальные виды спорта. Ваша жизнь – это только ваши решения.

Также эффективным способом борьбы с выгоранием будет наличие хобби и увлечений. Находите те способы релаксации, которые помогут лично вам снять напряжение и привнести в жизнь положительные эмоции.

Очень важно прислушиваться к своим чувствам, находить точки опоры в том, что интересно именно нам самим, а не «модно и современно». Помните, некоторые случаи эмоционального выгорания требуют профессиональной помощи. Не стесняйтесь обращаться к психологам и другим специалистам.