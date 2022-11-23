87% россиян никогда не обращались за помощью к психологам

Большинство россиян (87%) никогда не обращались за психологической помощью, следует из данных опроса ВЦИОМ. 12% респондентов обращались за такого рода поддержкой к специалистам, но 4% из них этот опыт не помог. Отметим, что за 13 лет количество тех, кто обращался за помощью, удвоилась - в 2009 году их было всего 6%.

«Потребность поговорить по душам, получить психологическую помощь выросла в этом году у молодежи 18-24 лет (35%), (…) активных потребителей интернета (23%). По результатам июльского опроса ВЦИОМ эти социально-демографические группы чаще других подвержены стрессу», — сказано в исследовании.

Представители старших поколений чаще всего справляются с проблемами самостоятельно (45-59 лет — 73%, 60 лет и старше — 77%), а также жители сел (75%) и активные телезрители (75%).

Большинство респондентов старшего поколения (92%), граждан со средним образованием и ниже (93% и 98% соответственно) и активных телезрителей (96%) никогда не обращались к специалистам за психологической помощью. Показатель также выше среди тех, кто предпочитает решать проблемы самостоятельно (93%).