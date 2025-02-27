Гедонизм без вреда: диетолог объяснила, сколько блинов можно съесть за раз

Масленичная неделя ассоциируется, прежде всего, со стопкой горячих блинов «только со сковородки». Диетолог Антонина Стародубова отмечает, что любимое россиянами угощение не годится для ежедневного употребления и у него есть допустимая порция, сообщают РИА Новости.

«Блины практически в любом варианте приготовления достаточно калорийная и тяжелая для усвоения пища, которая не очень подходит для ежедневного рациона питания. Энергетическая ценность на 100 граммов, это два или три тонких блинчика, составляет примерно 230 ккал, при этом содержание белков составляет в среднем около шести граммов, жиров — 12 граммов и углеводов — 25 граммов. Для здорового человека, чтобы избежать переедания и чувства тяжести, порция должна быть небольшой -150-200 граммов с учетом начинки, обычно это три-четыре блинчика», — рассказывает эксперт.

Дополнительно увеличивают энергетическую ценность блинов всевозможные начинки. Чтобы минимизировать нагрузку на ЖКТ, лучше использовать для начинки продукты с низким содержанием жиров и сахара (свежие фрукты, овощи, нежирные сорта мяса и птицы, рыбу).

«Для того чтобы сделать блины менее калорийными, можно сократить количество яичных желтков и сахара в рецепте, использовать молоко и кисломолочные продукты пониженной жирности. Не жарить блинчики на масле, а выпекать на сковороде с антипригарным покрытием или использовать специальную блинницу, — делится диетолог. — Часть рафинированной муки при приготовлении блинного теста можно заменить на цельнозерновую, причем не только пшеничную, но гречневую, ячменную, ржаную, гороховую и так далее».