На территории Городской клинической больницы Новосибирска построят отделение экстренной помощи

Начало строительства в Новосибирске отделения площадью 1 500 кв. метров планируют в 2028 году. В настоящее время проектные решения необходимо привязать к местности: специалисты изучают геодезию участка, определяют точки подключения к инженерным сетям, планируют перенос существующих коммуникаций. Это важный этап, который позволит, получив федеральное финансирование по нацпроекту, сразу начать строительно-монтажные работы.



«Наша задача уже сегодня – полностью подготовить площадку, чтобы, получив федеральные средства, без задержек приступить к реализации. Это принципиальный подход: все инженерные решения, перенос коммуникаций и проектирование должны быть завершены заранее», — подчеркнул заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов.



ГКБ № 1 в качестве базы для нового отделения выбрали, поскольку это одно из крупнейших многопрофильных медицинских учреждений Новосибирска, ежегодно в его стационаре получают медицинскую помощь более 45 000 пациентов, из них 56,8% — экстренные больные. За год в больнице выполняется свыше 23 000 операций.



В структуре ГКБ № 1 работает региональный сосудистый центр, а также профильные отделения, напрямую связанные с оказанием неотложной помощи: кардиология, неврология, травматология, хирургия, акушерство. Создание современного приемного покоя позволит повысить эффективность работы этих служб – пациент сразу после сортировки будет поступать в профильное отделение без лишних переводов и ожидания.



Ключевой принцип работы отделения скорой помощи – цветовая сортировка:

«Красная зона» — пациенты в критическом состоянии, требующие немедленной реанимации (остановка сердца, тяжелые травмы, инсульты, инфаркты). Время ожидания — ноль.

«Желтая зона» — пациенты с состояниями средней тяжести (высокая температура, переломы, острые боли). Им оказывают помощь в течение 30–60 минут.

«Зеленая зона» — пациенты с легкими недомоганиями (простуды, ушибы, небольшие раны). Их принимают амбулаторно в порядке очереди.

Такая система позволяет сократить время оказания помощи и спасти жизни пациентов с критическими состояниями, разгрузив стационар от потока неэкстренных обращений. Опыт регионов, где уже применяется такая система, показывает снижение времени ожидания помощи в 2–3 раза и сокращение летальности при неотложных состояниях на 15–20%.