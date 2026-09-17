В Новосибирской области стартовала прививочная кампания от гриппа

«Вакцина разработана на основе штаммов, которые циркулировали в Южном полушарии в предыдущие полгода. Вирусы мутировали, поэтому количество людей, восприимчивых к этой инфекции, в этом году будет достаточно большое. Особенно важно привиться тем, кто имеет хронические заболевания, чтобы быть защищенными», – отмечает Татьяна Ивлева.

Особый акцент специалист по вакцинопрофилактике делает на беременных женщинах: «Это категория, для которой вирус гриппа является смертельно опасным. Прививка безопасна – вакцина инактивированная, живых вирусов не содержит. Прививаться можно во втором и третьем триместре. Кроме того, женщина защищает не только себя – антитела передаются ребенку через плаценту в последние недели беременности, и малыш в течение первых шести-восьми месяцев жизни защищен от гриппа так же, как и мама».

Вакцинацией должно быть охвачено не менее 60% населения региона – это около 1,7 миллиона человек – и не менее 75% лиц, относящихся к группам риска.

В регион уже поступило 241,6 тысячи доз вакцин российского производства: «Флю-М» для взрослых (136 тысяч доз) и «Ультрикс Квадри», предназначенная детям и беременным (105,6 тысячи доз). Следующие партии будут поступать в сентябре-октябре — в частности, в третьей декаде сентября ожидается 120 тысяч доз вакцины «Совигрипп», закупленной за счет областного бюджета.

Вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства, в детских садах и школах, а также мобильными медицинскими бригадами в организованных коллективах.