В комплексе Новосибирской областной клинической больницы планируют построить дополнительный детский корпус

Первый зампредседателя Госдумы РФ Александр Жуков и глава региона Андрей Травников посетили больницу с рабочей поездкой, в ходе которой ознакомились с новым проектом.
Александр Жуков назвал проект очень нужным для Новосибирской области: «Логично, что этот корпус будет построен здесь, потому что здесь и Перинатальный центр, и все отделения, всё необходимое для того, чтобы эффективно работала детская клиническая больница в рамках Областной. Этот проект уже обсужден с Минздравом России, необходимость его строительства согласована, есть уже и определённое подтверждение на правительственном уровне. Сомнений в том, что такой объект нужно строить, не возникает. Дело упирается только в финансирование, объект дорогостоящий. Сейчас трудно находить большие деньги как на федеральном уровне, так и на региональном, но делать это надо, будем работать над этим. Есть первая очередь строительства – пищеблок. Существующий надо перенести, потому что именно на его месте и будет строиться детское отделение. Надо с этого начинать и работать над тем, чтобы и в федеральном бюджете предусмотреть необходимые средства на строительство этого чрезвычайно нужного для области объекта».
Андрей Травников подчеркнул, что первые шаги в этом направлении уже сделаны – с учётом опыта сложного строительства Перинатального центра: «Его начинали строить, останавливали, кардинально меняли проектные решения, мощность, расположение отделений. Я хочу поблагодарить Александра Дмитриевича Жукова за поддержку, потому что благодаря, в том числе, его участию этот известный долгострой Новосибирска в 2021 году был успешно завершён и уже пять лет функционирует. Мы учли этот опыт – надо было очень тщательно подойти ко всем проектным решениям такого серьёзного объекта, как детский корпус, и получить согласование всех федеральных структур. Этот важный этап пройден, все профильные федеральные медицинские центры, которые отвечают за различные направления лечения детей, и федеральный Минздрав, во-первых, подтвердили необходимость появления в Новосибирске такого детского корпуса. Все проектные решения, которые мы предлагаем – залог того, что в будущем никакие изменения в проект вносить не придётся. И второе – у нас будет полное основание просить помощи из федерального бюджета на подтверждённые проектные решения. Проект очень сложный и дорогостоящий, без помощи с федерального уровня мы его реализовать не сможем. Но проект стратегический, нужный для региона, мы начнём, приступим к реализации первого этапа, а там, с помощью, в том числе, наших депутатов в Государственной Думе и наших сенаторов будем добиваться получения дополнительного финансирования».
Главный врач ГНОКБ Анатолий Юданов напомнил, что у больницы имеется опыт подготовки кадров заранее – по Перинатальному центру: «За четыре года достраивания центра мы подготовили врачей, медицинских сестёр. Если решение о детском корпусе в ближайшее время будет принято, мы совместно с нашими коллегами из университета, из медицинских колледжей подготовим кадры».
На площадях существующего детского корпуса ГНОКБ и новой пристройки будет развёрнуто 469 коек, на которых разместят специализированный коечный фонд для оказания плановой медицинской помощи детям, в том числе отделение онкологии и гематологии с блоком асептических палат на 60 коек, отделения челюстно-лицевой хирургии, оториноларингологии, уроандрологии, офтальмологии, отделение травматологии и ортопедии с нейрохирургическими койками, операционное отделение на 10 операционных, поликлиника на 240 посещений в смену.
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