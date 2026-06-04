Результат через 15 минут: где новосибирцы могут бесплатно провериться на ВИЧ и гепатит С в июне?

В июне передвижной пункт профилактики ВИЧ, в котором можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит С, продолжает проводить выезды в Новосибирске. Диагностика бесплатная, анонимная и оперативная. Результаты теста отдают на руки через 15 минут.

Тест-мобиль будет работать с 15.00 до 19.00 по следующим адресам:

- 5 июня – Театральный сквер (станция метро «Площадь Ленина», выход № 4);

- 8 июня – на площади Пименова (ГПНТБ);

- 10 июня – привокзальная площадь (рядом с вокзалом «Экспресс-пригород»);

- 15 июня – ул. Богдана Хмельницкого, 40 (ДК им. М. Горького);

- 17 июня – ул. Одоевского, 1/12;

- 19 июня – Театральный сквер (станция метро «Площадь Ленина», выход № 4);

- 22 июня – проспект Карла Маркса, 49 (площадка перед кинотеатром «Аврора»);

- 24 июня – ул. Ильича, 6;

- 26 июня – ТРЦ «Золотая Нива» (станция метро «Золотая Нива»);

- 29 июня – на площади Пименова (ГПНТБ).

По любым вопросам, касающимся ВИЧ-инфекции и СПИДа, можно обратиться в «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1» по телефону горячей линии 209-02-18.