Результат через 15 минут: где новосибирцы могут бесплатно провериться на ВИЧ и гепатит С в июне?

Тест-мобиль продолжает проводить диагностику — оперативно и анонимно.
В июне передвижной пункт профилактики ВИЧ, в котором можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит С, продолжает проводить выезды в Новосибирске. Диагностика бесплатная, анонимная и оперативная. Результаты теста отдают на руки через 15 минут.
Тест-мобиль будет работать с 15.00 до 19.00 по следующим адресам:
- 5 июня – Театральный сквер (станция метро «Площадь Ленина», выход № 4);
- 8 июня – на площади Пименова (ГПНТБ);
- 10 июня – привокзальная площадь (рядом с вокзалом «Экспресс-пригород»);
- 15 июня – ул. Богдана Хмельницкого, 40 (ДК им. М. Горького);
- 17 июня – ул. Одоевского, 1/12;
- 19 июня – Театральный сквер (станция метро «Площадь Ленина», выход № 4);
- 22 июня – проспект Карла Маркса, 49 (площадка перед кинотеатром «Аврора»);
- 24 июня – ул. Ильича, 6;
- 26 июня – ТРЦ «Золотая Нива» (станция метро «Золотая Нива»);
- 29 июня – на площади Пименова (ГПНТБ).
По любым вопросам, касающимся ВИЧ-инфекции и СПИДа, можно обратиться в «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1» по телефону горячей линии 209-02-18.
Комментарии (0)