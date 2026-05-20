Медицина на высоте 10 тысяч метров: в 2026 году «Врачи на борту» более 600 раз приходили на помощь пассажирам

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина в конце апреля летела из Москвы в Новосибирск. Еще на посадке она обратила внимание на взволнованного пассажира. После взлета мужчина попросил бортпроводника измерить ему артериальное давление.

«Давление у него было 230 на 120. Я увидела это, так как рядом сидела. Спросила, чем могу помочь, потому что я ― врач. Его это немножко взбодрило. Он выпил таблетку, снижающую артериальное давление, но при этом все равно волновался и каждые две минуты измерял давление. Я понимала, что нужно время, чтобы давление снизилось, начала с ним общаться, отвлекать его. Выяснилось, что он ― ученый, работает в Академгородке, в Москву летал в командировку и, видимо, переволновался. На подлете к Новосибирску давление пациента снова стало повышаться, участился пульс. Стюардессы предоставили мне аптечку, я дала пассажиру еще один препарат, однако он помог не в полной мере. На земле я сопроводила его до машины. По моей рекомендации мужчина сразу поехал в региональный сосудистый центр Центральной клинической больницы, где прошел диагностику. К счастью, госпитализация не понадобилась», ― рассказала Лада Шалыгина.

Терапевт-эндокринолог из Новосибирской больницы скорой помощи № 2 Сабина Байрамова в начале марта находилась на борту самолета, следующего из Баку в Новосибирск. Так как она зарегистрирована в программе «Врачи на борту», к ней обратился стюард и попросил о помощи.