Медицина на высоте 10 тысяч метров: в 2026 году «Врачи на борту» более 600 раз приходили на помощь пассажирам

Один из активных участников программы «Врачи на борту» — министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина в конце апреля летела из Москвы в Новосибирск. Еще на посадке она обратила внимание на взволнованного пассажира. После взлета мужчина попросил бортпроводника измерить ему артериальное давление.
«Давление у него было 230 на 120. Я увидела это, так как рядом сидела. Спросила, чем могу помочь, потому что я ― врач. Его это немножко взбодрило. Он выпил таблетку, снижающую артериальное давление, но при этом все равно волновался и каждые две минуты измерял давление. Я понимала, что нужно время, чтобы давление снизилось, начала с ним общаться, отвлекать его. Выяснилось, что он ― ученый, работает в Академгородке, в Москву летал в командировку и, видимо, переволновался. На подлете к Новосибирску давление пациента снова стало повышаться, участился пульс. Стюардессы предоставили мне аптечку, я дала пассажиру еще один препарат, однако он помог не в полной мере. На земле я сопроводила его до машины. По моей рекомендации мужчина сразу поехал в региональный сосудистый центр Центральной клинической больницы, где прошел диагностику. К счастью, госпитализация не понадобилась», ― рассказала Лада Шалыгина.
Терапевт-эндокринолог из Новосибирской больницы скорой помощи № 2 Сабина Байрамова в начале марта находилась на борту самолета, следующего из Баку в Новосибирск. Так как она зарегистрирована в программе «Врачи на борту», к ней обратился стюард и попросил о помощи.
«У одной из пассажирок в самолете случился приступ стенокардии и гипертонический криз. Верхнее давление у нее было ― 200. Как сказала женщина, свои препараты от давления она не принимала несколько дней, плюс перелет, волнение. Я использовала препарат, давление нормализовалось. Рядом со мной было свободное место, поэтому пассажирка пересела ко мне, и до конца полета я контролировала ее состояние. Потребности в медицинской помощи на земле не было», ― отметила Сабина Байрамова.
По словам врача, это был второй раз, когда она оказывала помощь во время полета. Еще был случай ― у ребенка произошла дыхательная недостаточность на фоне недолеченной пневмонии. С помощью кислородного баллона Сабина Байрамова облегчила состояние маленького пациента. После посадки к самолету за ним приехала машина скорой помощи.
Стоматолог Татьяна Спиридонова из стоматологической поликлиники № 6 в начале мая летела из Новосибирска в Минеральные Воды. Медицинскую помощь в полете она оказывала впервые. Да и пациента с панической атакой на борту самолета встретила в первый раз. Обычно стоматологи с таким страхом сталкиваются только на земле, когда пациенты боятся лечить зубы.
«Женщина потеряла сознание, у нее была острая паническая атака, давление ― 100 на 70. Дали горячий чай, кислород, ей стало легче. Бортпроводники пытались перевести ее в конец салона, чтобы уложить на сидения, и она снова потеряла сознание. Паническая атака не прекращалась, она прощалась с жизнью, просила после прилета позвонить мужу, чтобы ее тело забрал. Давление мы стабилизировали. Тахикардия сменилась нормальным пульсом. Но без кислорода она дышать не могла. Я находилась с ней 2,5 часа. Периодически она теряла сознание. Мы ее приводили в чувство. Так как она не могла справиться с этим состоянием, было принято решение о вынужденной посадке в Оренбурге. Как только командир объявил о снижении, ей стало лучше. С летного поля ее забрала скорая помощь», ― добавила Татьяна Спиридонова.
В 2020 году Ассоциация врачей авиационной медицины в сотрудничестве с авиакомпанией S7 Airlines запустила программу «Врачи на борту». Она предназначена для решения медицинских проблем, которые могут возникнуть во время полета в условиях ограниченного доступа к квалифицированной медицинской помощи. Спустя шесть лет в программе по всей стране зарегистрированы более 82 тысяч медиков, фельдшеров, медсестер, медбратьев, студентов медицинских вузов.
«13 часов ночного перелета. Полная тишина, все спят. И вдруг ― объявление: «Есть ли на борту врач?» Молодой парень потерял сознание, сидит бледный в служебном отсеке. Хорошо, рядом оказался еще один доктор — кардиолог из Америки. Мы с ним быстро сработались: уложили парня на пол, проверили сатурацию, давление. Оказалось, он астеник, склонность к брадикардии. Просто уложили ― давление выровнялось, и он пришел в себя. Но знаете, что меня тогда поразило? Пока мы с коллегой пытались доказать, что мы действительно врачи, чтобы получить медицинскую укладку, прошло слишком много времени. У меня телефон был на багажной полке с документами. У него ― тоже поиски. Драгоценные минуты уходят впустую. Именно поэтому мы создали программу «Врачи на борту». Теперь бортпроводники уже знают: на рейсе летит подтвержденный медик. Не нужно ничего доказывать в экстренной ситуации», ― сообщила сооснователь программы «Врачи на борту» Ольга Верба.
По статистике, на сегодняшний день на трети всех рейсов пассажиры обращаются за помощью по состоянию здоровья. Ассоциация врачей авиационной медицины предоставляет участникам программы «Врачи на борту» доступ к образовательному курсу по авиационной медицине и особенностям оказания помощи на высоте.
Напомним, в прошлом году медицинскую помощь во время полета одной из пассажирок оказал министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий. Он тоже является активным участником программы «Врачи на борту».
Комментарии (0)