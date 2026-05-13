В Новосибирске откроют стационар для оказания экстренной и высокотехнологичной медицинской помощи

Строительная готовность объекта 100%, старт его работы намечен на август этого года.
Новый стационар открывается на базе клинической больницы «РЖД-Медицина» и будет работать в рамках системы ОМС. Открытие стационара позволит повысить доступность и качество медицинского обслуживания, оказывать экстренную помощь, в том числе высокотехнологичную, для жителей Первомайского и близлежащих районов Новосибирска.
Как доложили руководители медицинского учреждения и представители подрядчика, в настоящее время уже полностью выполнены все строительные работы, отделка помещений, благоустройство прилегающей территории. Стационар будет оснащен операционным и реанимационным блоками, полным спектром медицинского оборудования.
Для оснащения стационара, отделений реанимации и операционного блока закуплено необходимое медицинское оборудование. В частности, рентгеновское, оборудование для оснащения отделений реанимации и операционного блока (аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные, мониторы пациента, центральная станция мониторирования, операционные столы, светильники, операционные стойки с оборудованием для проведения малоинвазивных процедур), функциональные кровати, оборудование функциональной диагностики, эндоскопические стоики в комплекте с оборудованием для проведения различных эндоскопических исследований, а также оборудование для оснащения компрессорной и вакуумной станции, консоли медицинских газов. Сейчас производится расстановка и монтаж оборудования. В настоящее время учреждение завершает комплектование штата медицинского персонала.
