Новосибирцев приглашают провериться на ВИЧ-инфекцию и гепатит С в тест-мобиле

Акция «Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции» пройдет в Новосибирской области в марте. Для новосибирцев организуют лекции по профилактике ВИЧ-инфекции, включая онлайн-формат, занятия в Школе приёмных родителей, а также лекции о стигматизации среди молодежи.

Цель акции – повышение информированности населения о способах предупреждения ВИЧ-инфицирования, а также формирование социальной среды, свободной от стигмы и дискриминации людей, живущих с ВИЧ.

Также в этот период работают мобильные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ и гепатит С. Проходит до- и послетестовое консультирование, можно взять информационные материалы и профилактические пакеты.

График работы специалистов областного кожно-венерологического диспансера в Новосибирске:

02.03.26 – 10.00 – 14.00 – Новосибирский политехнический колледж, ул. Российская, 3;

03.03.26 – 10.00 – 14.00 – Новосибирский политехнический колледж, ул. Российская, 3;

04.03.26 – 8.00 – 14.00 – ГКБ № 12, ул. Авиастроителей, 3;

19.03.26 – 12.00 – 18.00 – ТЦ «Атлас», ул. Гребенщикова, 2;

21.03.26 – 9.00 – 15.00 – ГКБ № 11, ул. Танкистов, 23;

21.03.26 – 9.00 – 14.00 – ГКП № 13, ул. Бронная, 7;

25.03.26 – 12.00 – 18.00 – Пригородный простор, Толмачевское шоссе, 63/3;

26.03.26 – 12.00 – 18.00 – ТЦ «Апельсин», ул. Ленина, 84;

27.03.26 – 12.00 – 18.00 – ГУМ «Россия», пр. К.Маркса, 1.