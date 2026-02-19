«Почка достигла размеров пятилитровой бутылки!»: как устройство на новую работу спасло молодому новосибирцу жизнь

На УЗИ у юноши обнаружили гидронефроз почки. Орган мог разорваться в любой момент. До проведения медосмотра патология никак не проявлялась. 17-летний юноша чувствовал себя хорошо и никогда не жаловался на проблемы с почками. После того, как в кабинете УЗИ было выдано заключение: «объемное образование, размер невозможно измерить, левой почки нет», пациент сразу был направлен в стационар детской городской клинической больницы № 1.

«Это была случайная находка. Парень к нам поступил из амбулаторного звена. Он устраивался на работу. Ему перед трудоустройством сделали УЗИ, нашли объемное образование в брюшной полости. Мы стали обследовать, оказалось, что это гидронефроз левой почки с отсутствием паренхимы (основная ткань органа, выполняющая его функции – примечание)», – отметила детский хирург-уролог Ирина Живолуп.

Гидронефроз – это заболевание почки, которое характеризуется стойким нарастающим расширением ее полостей, атрофией почечной паренхимы в результате нарушения циркуляции крови и оттока мочи из почки. Эта патология приводит к повышению внутрилоханочного давления и повреждению почечной ткани. Часто гидронефроз длительное время протекает бессимптомно и обнаруживается случайно при ультразвуковом обследовании.