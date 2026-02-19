Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Почка достигла размеров пятилитровой бутылки!»: как устройство на новую работу спасло молодому новосибирцу жизнь

Профосмотр перед трудоустройством, казалось, был простой формальностью, ведь 17-летний парень чувствовал себя абсолютно здоровым…

pxhere.com

На УЗИ у юноши обнаружили гидронефроз почки. Орган мог разорваться в любой момент. До проведения медосмотра патология никак не проявлялась. 17-летний юноша чувствовал себя хорошо и никогда не жаловался на проблемы с почками. После того, как в кабинете УЗИ было выдано заключение: «объемное образование, размер невозможно измерить, левой почки нет», пациент сразу был направлен в стационар детской городской клинической больницы № 1.

«Это была случайная находка. Парень к нам поступил из амбулаторного звена. Он устраивался на работу. Ему перед трудоустройством сделали УЗИ, нашли объемное образование в брюшной полости. Мы стали обследовать, оказалось, что это гидронефроз левой почки с отсутствием паренхимы (основная ткань органа, выполняющая его функции – примечание)», – отметила детский хирург-уролог Ирина Живолуп.

Гидронефроз – это заболевание почки, которое характеризуется стойким нарастающим расширением ее полостей, атрофией почечной паренхимы в результате нарушения циркуляции крови и оттока мочи из почки. Эта патология приводит к повышению внутрилоханочного давления и повреждению почечной ткани. Часто гидронефроз длительное время протекает бессимптомно и обнаруживается случайно при ультразвуковом обследовании.

zdrav.nso.ru

«У нашего пациента почка достигла размеров пятилитровой бутылки! Она занимала почти весь объем живота и давила на все соседние органы. Это была настоящая «бомба замедленного действия»: любая травма, случайный удар в живот – и мешок мог разорваться внутри», – рассказали в ДГКБ № 1.

Операцию провели хирурги Ирина Живолуп, Максим Климович и Денис Быков. Им пришлось фактически доставать «пятилитровую бутылку» через «замочную скважину». Через четыре небольших прокола они откачали всю скопившуюся жидкость, а затем удалили орган. Пациент идет на поправку. После выписки он сможет выйти на работу.

Врачи напоминают, профилактический осмотр – это не формальность, а эффективный метод выявления «немых» патологий. Медосмотр действительно может спасти жизнь (а иногда и поиски работы могут ее спасти, что доказывает этот удивительный клинический случай!)

