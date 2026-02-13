Новосибирские онкологи обсудили внедрение ИИ-технологий в борьбе с раком легкого

На прошедшей в Новосибирске конференции ведущие онкологи региона поделились результатами работы и озвучили планы развития службы на ближайшие годы.

Главный онколог Новосибирской области Сергей Фурсов отметил, что 52% злокачественных новообразований визуальных локализаций обнаруживается на первой стадии, и это хороший показатель. Пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в регионе составляет 63,7%, в планах – увеличить этот показатель до 72%.

«Если говорить о цифрах, которые я покажу, то не могу сказать, что-то произошел какой-то переворот, – отметил Сергей Фурсов. – Анализ текущих событий показывает, что мы достаточно достаточно хорошо, плотно, стабильно работаем и продвигаемся к поставленным целям».

Медики обсудили вопросы маршрутизации пациентов, доступности и сроков оказания онкологической помощи, особенности диагностики онкозаболеваний и новые методы лечения. Не обошлось без разбора сложных клинических случаев и профессиональных дискуссий. Кроме того, много времени на конференции уделили планам развития онкологической службы Новосибирской области, не только ремонту и дооснащению отделений, но и внедрению высоких технологий в рутинные процедуры обследования пациентов.

«У нас [на базе онкологического диспансера] пока нет референс-центра, в котором искусственный интеллект будет что-то перепроверять за врачами, – говорит главный онколог. – На территории региона сейчас есть двойное прочтение флюорографии, компьютерной томографии, некоторых рентгенологических исследований. Сейчас обсуждается вопрос запуска такого же скрининга рака легкого, нам предстоит организовать низкодозную компьютерную томографию – это единственный путь снизить смертность от этого заболевания. Там, конечно же, нужен искусственный интеллект, потому что внедрение низкодозного скрининга и последующая расшифровка с двойным прочтением – это большая работа, никаких рентгенологов не хватит. Искусственный интеллект обрабатывает снимки, показывает на схемах, например, жидкость в легких, метастатические изменения в позвоночнике и так далее. Искусственный интеллект должен помогать специалистам региона».