Новосибирский врач стал лауреатом всероссийской премии «Будем жить!» в номинации «Легенды в онкологии»

Врач отделения абдоминальной и торакальной онкологии с «доброй» фамилией Семен Дмитриевич Добров стал лауреатом Всероссийской премии «Будем жить!», учрежденной Ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй!».

Победителей определяют голосованием сами пациенты, которые прошли испытание страшной болезнью или в настоящее время борются с ней вместе со своими врачами. Награда отмечает труд и профессионализм медиков, их чуткость и вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями.

Торжественная церемония прошла в Государственном Кремлевском дворце. В этом году лауреатом премии в номинации «Легенды в онкологии» стал заслуженный врач России, доктор медицинских наук Семен Добров. Это один из ветеранов Новосибирской областной больницы: он трудится здесь с 1979 года. Владеет широким диапазоном оперативных вмешательств на органах брюшной полости, грудной клетки, на щитовидной железе, в том числе, при онкологических заболеваниях.

Сфера особых научных и клинических интересов доктора Доброва – операции на поджелудочной железе. Он является одним из самых авторитетных российских панкреатологов. За полвека своей врачебной практики доктор Добров внес серьезный вклад в развитие этой области медицины. Так, именно он впервые в нашей стране разработал оригинальный способ внутреннего дренирования несформированных кист поджелудочной железы с этапной эндоскопической санацией в послеоперационном периоде, что позволило сократить сроки лечения и избежать серьезных осложнений.