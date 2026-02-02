Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Здравоохранение

В Новосибирской области появилась первая анестезиолог-реанимационная бригада

О ее работе рассказал глава регионального министерства здравоохранения Ростислав Заблоцкий.

Анестезиолог-реанимационная бригада – это специализированная медицинская группа, обеспечивающая наркоз, обезболивание и поддержание жизненных функций пациента во время операций, при критических состояниях, травмах или транспортировке. Она начала работу 1 февраля.

Как  рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий, новая бригада была организована на базе объединенной службы, в которую с первого января 2026 года вошли Новосибирская станция скорой медицинской помощи и Территориальный центр медицины катастроф.

В составе медицинской группы – наиболее подготовленные и опытные сотрудники: врачи анестезиологи-реаниматологи, медбратья и медсестры, имеющие специализацию анестезиста.

«В перечень задач этой бригады входят межстационарные перевозки больных, требующие реанимационной поддержки в пути, встречи тяжелых пациентов, прибывающих в Новосибирск авиационным и железнодорожным транспортом для продолжения лечения в федеральных и региональных клиниках, встреча доставляемых вертолетом санитарной авиации из районов Новосибирской области в клиники Новосибирска, выезды на ДТП и чрезвычайные ситуации, обеспечение медицинского сопровождения мероприятий в местах массового пребывания граждан», – отметил  Ростислав Заблоцкий.

Бригада оснащена самым современным оборудованием, включая три аппарата ИВЛ. Это позволит полноценно работать одновременно с несколькими пациентами, требующими респираторной поддержки.

