Как новосибирские медучреждения будут принимать пациентов на длинных выходных?

Все поликлиники и поликлинические отделения Новосибирской области с 31 декабря по 11 января будут работать с 09:00 до 15:00.

Скорая помощь и стационары будут работать в обычном режиме – круглосуточно.

Если понадобится неотложная медицинская помощь, в любой день каникул можно обратиться в свою поликлинику по предварительной записи. Кроме того, в поликлиниках в эти длинные выходные желающие смогут пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр также по предварительной записи.

Записаться на прием или вызвать врача на дом можно через госуслуги, региональный портал reg.nso.ru и операторов Единой регистратуры Новосибирской области по номеру 122.

С острой зубной болью можно будет обратиться в стоматологическую поликлинику. Они будут работать в праздничные дни с 09:00 до 15:00 по графику: