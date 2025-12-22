Как новосибирские медучреждения будут принимать пациентов на длинных выходных?

О графике работы скорой помощи и поликлиник (в том числе стоматологических) рассказали в региональном министерстве здравоохранения.
Все поликлиники и поликлинические отделения Новосибирской области с 31 декабря по 11 января будут работать с 09:00 до 15:00.
Скорая помощь и стационары будут работать в обычном режиме – круглосуточно.
Если понадобится неотложная медицинская помощь, в любой день каникул можно обратиться в свою поликлинику по предварительной записи. Кроме того, в поликлиниках в эти длинные выходные желающие смогут пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр также по предварительной записи.
Записаться на прием или вызвать врача на дом можно через госуслуги, региональный портал reg.nso.ru и операторов Единой регистратуры Новосибирской области по номеру 122.
С острой зубной болью можно будет обратиться в стоматологическую поликлинику. Они будут работать в праздничные дни с 09:00 до 15:00 по графику:
- 3 и 10 января – все стоматологические поликлиники
- 5 января – Клиническая стоматологическая поликлиника № 3 (ул. Ватутина, 39), областная стоматологическая поликлиника (ул. Театральная, 46), Клиническая стоматологическая поликлиника № 2 (ул. Весенняя, 16), Детская городская клиническая стоматологическая поликлиника (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6).
- 6 января – Клиническая стоматологическая поликлиника № 3 (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57), Клиническая стоматологическая поликлиника № 1 (ул. Котовского, 5/3), Детская городская клиническая стоматологическая поликлиника (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6), Стоматологическая поликлиника № 5 (ул. Авиастроителей, 9).
- 8 января – областная стоматологическая поликлиника (ул. Театральная, 46), Детская городская клиническая стоматологическая поликлиника (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6), Стоматологическая поликлиника № 8 (ул. Энгельса, 23/1).
- 9 января – Стоматологическая поликлиника № 8 (ул. Энгельса, 23/1), Клиническая стоматологическая поликлиника № 2 (ул. Весенняя, 16), Клиническая стоматологическая поликлиника № 1 (ул. Котовского, 5/3).
- Круглосуточно с острой болью зубной болью можно обратиться с 20:00 30 декабря до 07:00 12 января в стоматологическую поликлинику № 3 (отделение круглосуточной стоматологической помощи по адресу: ул. Петухова, 20) и в областную стоматологическую поликлинику (ул. Театральная, 46, кабинет неотложной стоматологической помощи).
