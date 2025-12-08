Как сильно поднялась заболеваемость ОРВИ? Новосибирские врачи рассказали, как проходит эпидсезон

Главный врач детской больницы №3 Татьяна Комиссарова рассказала, что в настоящее время в больницу госпитализируют порядка 80-90 детей в сутки: «Места для госпитализации пациентов у нас есть. На сегодняшний день мы заполнены на 80-85% от коечного фонда. Пациенты обращаются к нам с различными жалобами, но больше всего – это респираторная инфекция, в том числе сезонный грипп. В последние две недели отмечается некритичный рост [обращений], характерный для этого времени года, в этот период идёт всегда повышенная заболеваемость респираторными инфекциями, в том числе гриппом.

Больше всего ребятишек ясельной группы, от года до трёх лет. В этиологической структуре на сегодняшний день преобладает грипп, риновирусная инфекция, появились единичные случаи респираторно-синцитиальной инфекции. Все пациенты получают противовирусную, симптоматическую терапию».

Татьяна Комиссарова обратила внимание, что в стационар попадают, в основном, не вакцинированные от гриппа дети. Также главный врач напомнила, что самолечение, особенно если ребёнок маленький, может быть неэффективным и даже опасным. При первых признаках ОРВИ нужно обратиться к врачу.