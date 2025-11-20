Создание единой диспетчерской 103 в Новосибирской области — на финишной прямой

Развитие службы скорой медицинской помощи в регионе обсудили эксперты Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова по профилю «скорая медицинская помощь», руководители министерства здравоохранения Новосибирской области, главные врачи медицинских организаций.

Ведущие специалисты экстренной медицины подвели итоги планового аудита профильной службы региона. Завкафедрой скорой медицинской помощи и хирургии повреждений ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Ильдар Миннуллин подчеркнул, что Новосибирская область четко выполняет рекомендации федеральных экспертов. В регионе завершается создание единой диспетчерской службы 103. До конца этого года принять вызов из любой точки Новосибирской области, чтобы передать его ближайшей к пациенту бригаде, сможет первый освободившийся оператор всех отделений скорой помощи Новосибирска и районных больниц. Это позволит минимизировать время ожидания ответа диспетчера даже в часы пиковой нагрузки.

Также завершается объединение Территориального центра медицины катастроф и станции скорой помощи. Реорганизация позволит объединить усилия специалистов, улучшить логистику, повысить качество и доступность экстренной медицинской помощи.

Заместитель министра здравоохранения региона Лада Шалыгина рассказала, что следующая задача – в ближайшие два года объединить службу скорой помощи на территории в единое юридическое лицо: «Чтобы мы могли централизованно управлять не только диспетчерами, но и машинами скорой помощи, отделениями скорой помощи, специалистами и так далее, чтобы у нас везде был единый подход».