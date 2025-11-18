Как искусственный интеллект помогает анализировать флюорографию новосибирских пациентов?

С 2024 года в Медицинскую информационную систему (МИС) Новосибирской области внедрили специализированный модуль – «Флюоротеку». Новшество является одной из ключевых мер по снижению заболеваемости туберкулезом и повышению эффективности ранней диагностики этого заболевания на территории региона.

«Это не просто цифровой журнал, а целостная система управления профилактикой туберкулеза. «Флюоротека» помогает не упускать из виду ни одного пациента, повысить качество диагностики, снизить влияние «человеческого фактора» и оперативно реагировать на отклонения от плана», – говорит заместитель главного врача по амбулаторно-диагностической помощи Государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы Валерий Изупов.

Модуль работает на основе актуальных данных о прикрепленном населении, которые регулярно синхронизируются с базами Фонда обязательного медицинского страхования. Это позволяет вести полную флюорокартотеку, выявлять граждан, не проходивших обследование более двух лет, отслеживать контингенты риска и работников определенных категорий. Например, тех, кто работает с детьми или в сфере обслуживания, общественного питания, на транспорте или в пищевой промышленности.

Особое внимание уделяется качеству интерпретации снимков: в системе применяется механизм двойного независимого чтения флюорограмм – либо двумя разными врачами-рентгенологами, либо одним специалистом с интервалом не менее суток. Такой подход позволяет снизить вероятность пропуска патологий, которая при однократном чтении может достигать 5-10%.

Дополнительную поддержку при анализе снимков предоставляет искусственный интеллект. Он автоматически обрабатывает цифровые изображения в формате DICOM и выделяет подозрительные участки – очаговые тени, снижение пневматизации легких, диссеминацию. Врач получает эти рекомендации в протоколе исследования под кнопкой «Данные автоматического анализа».

«Искусственный интеллект не ставит диагноз, а лишь акцентирует внимание специалиста на возможных изменениях. «Третье мнение» облегчает работу, потому что, открывая результат, врач сразу видит, на что обратить дополнительное внимание. Это страхует от пропуска патологии, потому что акцентирует внимание на каких-то патологических изменениях. Или изменениях, которые могут быть патологическими. Компьютерный анализ снимков ускоряет диагностику, особенно при проведении массовых скрининговых обследований, уменьшая побочные эффекты «человеческого фактора». Если же мнение специалиста и программы расходятся, то итоговое решение принимает врач. Система только заостряет внимание на отклонениях от нормы, а специалист решает, что это: погрешность из-за неправильной позы пациента, суммация теней или все же патологическое состояние. Система обладает функцией самообучения: с накоплением и сопоставлением данных точность алгоритмов постоянно повышается», – подчеркивает Валерий Изупов.