Здравоохранение

Врач на борту: глава новосибирского минздрава Ростислав Заблоцкий пришел на помощь пассажирке во время авиаперелета

Женщина почувствовала себя плохо во время перелета из Новосибирска в Москву.

Телеграм-канал Ассоциации врачей авиационной медицины

Министр здравоохранения Новосибирской области оказал медицинскую помощь на высоте 10 тысяч метров, сообщает телеграм-канал Ассоциации врачей авиационной медицины.

21 октября на рейсе Новосибирск – Москва, который выполнял борт авиакомпании S7, стало плохо одной из пассажирок. Ростислав Заблоцкий зарегистрирован в программе «Врачи на борту», и экипаж обратился к нему с просьбой о помощи. Совместно с бортпроводниками министр провел первичную оценку состояния женщины, оказал необходимую помощь и, с разрешения командира, использовал бортовой медицинский комплект. Состояние пассажирки стабилизировали, информацию об инциденте передали наземным службам. Министр контролировал ситуацию до конца полета, а затем сопроводил женщину до автомобиля скорой помощи.

Сооснователь программы «Врачи на борту» Ольга Верба рассказала, что медицинская помощь часто требуется пассажирам самолетов. Только с мая по сентябрь 2025 года на рейсах авиакомпании S7 более шести тысяч раз бортпроводники вскрывали аптечку первой помощи с базовыми безрецептурными препаратами. В 400 случаях медицинскую помощь пассажирам самолета оказывали врачи на борту. Для более серьезных ситуаций, чем головная боль, в самолетах есть специальная укладка, которой могут воспользоваться только медики. В неё входят тонометр, пульсоксиметр, мешок Амбу, различные лекарства. Более десяти раз из-за самочувствия пассажиров командирам воздушных судов приходилось запрашивать экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

