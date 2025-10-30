Телемедицина против инсультов: в Новосибирской области впервые заработают телемедицинские первичные сосудистые отделения

О мерах по борьбе с инсультами рассказала на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина. «Мы планируем открыть два теле-ПСО в районах области, – отметила Лада Шалыгина. – Это первичные сосудистые отделения, которые имеют компьютерные томографы и необходимое оборудование, чтобы можно было обследовать пациентов на месте, а проконсультировать в региональном сосудистом центре с помощью телемедицины. Это позволит сэкономить время и выбрать тактику лечения этого пациента. Такие отделения появятся в Сузуне и Искитиме. В ближайший месяц эти теле-ПСО заработают».

Замминистра подчеркнула, что формат первичных сосудистых отделений с телемедицинским консультированием – новый для региона. В каждой районной больнице есть оборудование, которое в случае необходимости позволяет провести такую консультацию. Она нужна, если пациент не транспортабельный или находится в отдаленном районе, но для его лечения требуется участие специалистов регионального сосудистого центра, например, сердечно-сосудистых хирургов или нейрохирургов. Телемедицина позволяет оказать помощь пациенту максимально быстро на месте, в ЦРБ, и уложиться в «золотой час». В таком случае шансы на выздоровление существенно повышаются.

В Новосибирской области, как и на территории всей Российской Федерации, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний находится на первом месте. После инфаркта миокарда, инсульт или острое нарушение мозгового кровообращения, – вторая по частоте причина смертности.