Для новосибирцев открыли Школу осознанного родительства — как она будет работать?

Курс для будущих родителей стартовал в Клиническом центре охраны здоровья семьи и репродукции, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Мероприятие приурочено к Дню беременных, который отмечается в России дважды в год – 7 апреля и 7 октября.

«Человек, который не планирует прямо сейчас завести ребенка, может прийти в такую школу, например, из любопытства, задуматься об этом и начать готовиться. А тем, кто планирует, для них это еще более важно. В такой школе элементарно расскажут об укреплении общего здоровья. Беременность должна быть не только желанной, но и планируемой», – рассказала заместитель министра здравоохранения Татьяна Анохина.

Занятия для будущих мам и пап будут вести акушеры-гинекологи, клинические и перинатальные психологи, консультанты по грудному вскармливанию и поддержке материнства, массажисты, арт-терапевты и аромапрактики. Курс рассчитан почти на два месяца и завершится 29 ноября на Форуме, посвященном репродуктивному здоровью и планированию беременности.

На лекциях слушатели узнают о планировании беременности – какие анализы нужно сдать перед зачатием, как поддержать свое здоровье в такой ответственный период. Эксперты расскажут о физических и эмоциональных изменениях, которые происходят в организме женщины в каждом триместре. Лекторы будут говорить о партнерских родах, о том, как максимально быстро восстановиться после рождения ребенка, а также справиться с послеродовой депрессией. Ученики школы осознанного родительства получат советы и рекомендации по грудному вскармливанию.

Официальное сообщение пресс-службы минздрава Новосибирской области