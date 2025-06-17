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Здравоохранение

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В Новосибирский областной показатель увеличения длительности жизни пациентов с онкологией в превышает среднероссийский

Как планируют развивать онкологическую службу в нашем регионе?

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов проверил организацию работы Новосибирского областного клинического онкологического диспансера (НОКОД) и ознакомился с планами расширения медицинских мощностей учреждения, развития поликлинической и радиологической службы. Руководство министерства здравоохранения Новосибирской области и  НОКОД доложили первому замгубернатора о текущей организации работы поликлиники, отделения лекарственной противоопухолевой терапии круглосуточного стационара и дневного стационара, радиотерапевтического корпуса и потребностях для дальнейшего совершенствования онкологической помощи.

 Как рассказал главный врач НОКОД Сергей Фурсов, в настоящее время показатель увеличения длительности жизни пациентов с онкологией в Новосибирской области превышает среднероссийский. Это достигается в том числе благодаря оснащению онкологической службы современным оборудованием. В медучреждении организована работа поликлинического отделения с возможностями приема 300 пациентов в день и проведением более 100 консилиумов в смену в основном здании онкологического диспансера,  построенном в 1965 году. Организовано отделение противоопухолевой лекарственной терапии, в том числе в условиях дневного стационара.  Для этих целей возведен и введен в эксплуатацию двухэтажный корпус площадью более 1000 кв.м. В отделении радиотерапии установленно современное оборудование, которое позволяет выполнять качественное лечение с минимальным воздействием на окружающие ткани. В том числе с использованием стереотаксических методик облучения. Между тем объемы оказания медпомощи учреждением стабильно увеличиваются, что требует дальнейшего расширение площадей и технических мощностей.

В ходе совещания обсуждались дальнейшие планы развития Новосибирского областного онкодиспасера, в том числе в рамках новых нацпроектов, возможные перспективы строительства нового поликлинического корпуса и потребности по дальнейшему увеличения количество ускорителей для проведения радиотерапии.

 В завершение рабочей поездки Юрий Петухов отметил, что  развитие материально-технической базы новосибирского онкоцентра безусловный приоритет для Правительства региона. «Наша задача – сделать  максимально доступной онкологическую помощь для каждого нуждающегося в ней жителя Новосибирской области, за последние годы многое уже сделано в этом направлении, региональные власти будут и дальше поддерживать развитие онкослужбы», – отметил он.

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