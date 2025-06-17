В Новосибирский областной показатель увеличения длительности жизни пациентов с онкологией в превышает среднероссийский

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов проверил организацию работы Новосибирского областного клинического онкологического диспансера (НОКОД) и ознакомился с планами расширения медицинских мощностей учреждения, развития поликлинической и радиологической службы. Руководство министерства здравоохранения Новосибирской области и НОКОД доложили первому замгубернатора о текущей организации работы поликлиники, отделения лекарственной противоопухолевой терапии круглосуточного стационара и дневного стационара, радиотерапевтического корпуса и потребностях для дальнейшего совершенствования онкологической помощи.

Как рассказал главный врач НОКОД Сергей Фурсов, в настоящее время показатель увеличения длительности жизни пациентов с онкологией в Новосибирской области превышает среднероссийский. Это достигается в том числе благодаря оснащению онкологической службы современным оборудованием. В медучреждении организована работа поликлинического отделения с возможностями приема 300 пациентов в день и проведением более 100 консилиумов в смену в основном здании онкологического диспансера, построенном в 1965 году. Организовано отделение противоопухолевой лекарственной терапии, в том числе в условиях дневного стационара. Для этих целей возведен и введен в эксплуатацию двухэтажный корпус площадью более 1000 кв.м. В отделении радиотерапии установленно современное оборудование, которое позволяет выполнять качественное лечение с минимальным воздействием на окружающие ткани. В том числе с использованием стереотаксических методик облучения. Между тем объемы оказания медпомощи учреждением стабильно увеличиваются, что требует дальнейшего расширение площадей и технических мощностей.