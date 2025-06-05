Как принимает пациентов новый травмпункт для детей на левом берегу Новосибирска?

В начале школьных каникул работу первого круглосуточного травматологического пункта в левобережной части областного центра проконтролировали заместитель Губернатора региона Константин Хальзов и министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.

Новый травмпункт на базе детской городской больницы №4 открыли в начале этого года. До этого детям Кировского и Ленинского районов в ночное время в экстренной ситуации приходилось ехать на правый берег – в травмпункт детской больницы скорой помощи.

«Это было поручение губернатора – организовать круглосуточный приём детей на территории левобережья. Раньше этот травмпункт у нас располагался в приспособленных помещениях многоквартирного дома на первом этаже. Было принято решение использовать помещения детской больницы № 4, которые давным-давно находились в заброшенном состоянии. Это бывшая прачечная, которая не использовалась последние 15 лет. Полностью здесь осуществлена перепланировка, и сегодня вы видите результат этой работы: травмпункт, соответствующий всем требованиям оказания медицинской помощи детскому населению», – отметил Константин Хальзов.