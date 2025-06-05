Как принимает пациентов новый травмпункт для детей на левом берегу Новосибирска?

Здесь оказывают помощь ребятам с переломами, порезами, укусами клеща или собаки и с любой другой травмой.
В начале школьных каникул работу первого круглосуточного травматологического пункта в левобережной части областного центра проконтролировали заместитель Губернатора региона Константин Хальзов и министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.
Новый травмпункт на базе детской городской больницы №4 открыли в начале этого года. До этого детям Кировского и Ленинского районов в ночное время в экстренной ситуации приходилось ехать на правый берег – в травмпункт детской больницы скорой помощи.
«Это было поручение губернатора – организовать круглосуточный приём детей на территории левобережья. Раньше этот травмпункт у нас располагался в приспособленных помещениях многоквартирного дома на первом этаже. Было принято решение использовать помещения детской больницы № 4, которые давным-давно находились в заброшенном состоянии. Это бывшая прачечная, которая не использовалась последние 15 лет. Полностью здесь осуществлена перепланировка, и сегодня вы видите результат этой работы: травмпункт, соответствующий всем требованиям оказания медицинской помощи детскому населению», – отметил Константин Хальзов.
В помещениях площадью 300 кв. метров организованы кабинеты первичного и повторного приема, процедурная, перевязочная, гипсовая, рентгенологический кабинет, комната отдыха для персонала и зона комфортного ожидания для посетителей. Медицинское оборудование, мебель – всё самое современное. Здесь ребенку могут наложить повязку, гипс, обработать рану, удалить впившегося клеща, сделать цифровой рентгеновский снимок, вакцинировать против бешенства, ввести иммуноглобулин.
Ростислав Заблоцкий подчеркнул, что открытие современного кабинета неотложной травматологии и ортопедии должны заметить не только жители левого берега. Он разгрузил травмпункт детской больницы скорой помощи на Красном проспекте, 3.
«До сих пор у нас было единственное место в Новосибирске, где дети ночью получали квалифицированную помощь. То есть со всего города, даже с каких-то близлежащих районов приезжали, и это, конечно, было достаточно неудобно в первую очередь пациентам, в первую очередь родителям и, конечно же, персоналу, когда колоссальная нагрузка на врачей, на оборудование, очереди. И теперь, наконец-то, мы имеем возможность оказывать такую помощь на левом берегу», – подчеркнул Ростислав Заблоцкий.
Кабинет неотложной травматологии и ортопедии укомплектован врачами-ортопедами-травматологами, средним медицинским персоналом, врачами-рентгенологами, рентгенлаборантами, операторами регистратуры.
Заведующий кабинетом неотложной травматологии и ортопедии Павел Чулков добавил, что врачи примут ребенка с переломом, порезом, укусом собаки или клеща, любой другой травмой не только с пропиской в Ленинском или Кировском районе. Первую неотложную помощь здесь оказывают всем. Среди пациентов был даже житель Челябинска. Всего за четыре месяца работы в новый травмпункт обратились уже семь тысяч маленьких пациентов.
Комментарии (0)