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Здравоохранение

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Медсестра из новосибирской больницы пришла на помощь пассажирке во время полета

Героиня дня — Вера Васильева, которая уже сорок лет работает медицинской сестрой в больнице Краснообска (Новосибирская область).

минздав НСО

О происшествии на рейсе «Новосибирск – Минеральные воды» рассказала в соцсетях сама пострадавшая – журналистка из Томска Дарья. Ей стало плохо во время полета, на помощь бортпроводники позвали медсестру. 

«Спасибо огромное женщине — это медсестра из города Краснообска, недалеко от Новосибирска, зовут ее Вера, к сожалению, больше о ней я никакой информации не знаю. Она померила давление, дала таблетку, удобно меня посадила, воды приносили, кислород давали, мне действительно стало легче. И, глядя на ее уверенные действия, я поняла, что это тот самый медик, который будет биться за тебя до последнего», – поделилась Дарья. 

Минздрав региона разыскал Веру Васильеву. Она работает медицинской сестрой в Краснообской больнице 40 лет. А общий медицинский стаж у нее уже полвека. За эти годы Вере Николаевне не раз приходилось помогать людям в нерабочее время.

«Мы обязаны помогать людям, это наш долг. И мой долг медсестры. Бортпроводники тоже свою работу выполнили. Я зарегистрирована на этом рейсе как медработник, и они ко мне подошли. Пассажирку зовут Даша. У нее сильно болела голова.  Я померила ей давление, у бортпроводников был ручной тонометр. Я дала ей таблетку, показала, как правильно сесть, чтобы шея выпрямилась и кровоснабжение головного мозга было получше. Кислород направили, водички ей дали», – рассказала Вера Васильева. 

Она посоветовала Дарье поспать и наблюдала за ней в течение полета. Девушка перед приземлением подошла, сказала, что всё хорошо, поблагодарила.

Вера Васильева уже несколько лет зарегистрирована в программе привилегий «Врачи на борту» Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ) и авиакомпании S7. Экипаж информируют, если её участник летит их рейсом и может обратиться к медику в случае необходимости. Это дает возможность незамедлительно оказать помощь и сэкономить драгоценное время.

«Человеку внимание окажешь, поговоришь – и ему уже лучше, – отмечает Вера Васильева. – А у меня еще и таблетки с собой были».

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