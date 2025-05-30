Больше 20 тысяч новосибирцев обратились за помощью в кабинеты отказа от курения

О текущей ситуации с употреблением никотина и об эффективности профилактической работы на пресс-конференции рассказали замминистра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина, главный специалист по медпрофилактике Новосибирской области Марина Фомичева и заведующий оргметодотделом областного наркодиспансера Равиль Теркулов.

Пресс-конференция приурочена ко Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая. В этот день состоится акция «Освободим Россию от табачного дыма! – 2025», организованная Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний, Научным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Минздрава России.

Как отмечалось на пресс-конференции, курение обычно называют вредной привычкой, врачи считают пристрастие к никотину болезнью, которая вызывает очень серьезные, действительно смертельные проблемы со здоровьем.

«Снижение факторов риска, в том числе и табакокурения, является неотъемлемой частью профилактической работы, которая проводится на территории Новосибирской области. У нас в регионе проводится очень большая работа по этому направлению, которая носит межведомственный характер», – отметила Лада Шалыгина.