Больше 20 тысяч новосибирцев обратились за помощью в кабинеты отказа от курения

За последний год подобные кабинеты в нашем регионе стали в два раза востребованнее.
О текущей ситуации с употреблением никотина и об эффективности профилактической работы на пресс-конференции рассказали замминистра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина, главный специалист по медпрофилактике Новосибирской области Марина Фомичева и заведующий оргметодотделом областного наркодиспансера Равиль Теркулов.
Пресс-конференция приурочена ко Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая. В этот день состоится акция «Освободим Россию от табачного дыма! – 2025», организованная Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний, Научным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Минздрава России.
Как отмечалось на пресс-конференции, курение обычно называют вредной привычкой, врачи считают пристрастие к никотину болезнью, которая вызывает очень серьезные, действительно смертельные проблемы со здоровьем.
«Снижение факторов риска, в том числе и табакокурения, является неотъемлемой частью профилактической работы, которая проводится на территории Новосибирской области. У нас в регионе проводится очень большая работа по этому направлению, которая носит межведомственный характер», – отметила Лада Шалыгина.
В 2024 году в кабинеты отказа от курения обратились 21 693 жителя Новосибирской области. Годом ранее за медицинской помощью в избавлении от зависимости обращались 10 706 человек. По словам Марины Фомичевой, даже если пациент ограничился однократной беседой с врачом в течение нескольких минут, так называемым кратким профилактическим консультированием, то, как показывает практика, вероятность того, что он бросит курит, составляет 9%.
«В системе здравоохранения специально созданы кабинеты по отказу от курения. У нас существует 41 кабинет, они созданы на базе отделений, либо кабинетов медицинской профилактики, центров здоровья и на базе кабинетов врача-нарколога. Помощь пациентам оказывается комплексная, кабинеты оснащены спирографами, смокелайзерами, пульсоксиметрами, там есть различные тесты для оценки степени никотиновой зависимости, для оценки мотивации отказа от курения. И работают специалисты, которые обучены работать с этими пациентами», – рассказала Марина Фомичева.
Индивидуальное углублённое консультирование с тестированием, с обследованием, с разбором ситуации конкретного человека, с определением, почему он курит результативнее – уже 16% отказавшихся. Если применяется медикаментозное лечение, а оно необходимо при сформировавшейся никотиновой зависимости, показатель вырастает до 40,8%. А если подключился психолог и проводится психотерапевтическая коррекция, то отказываются от курения 51% пациентов.
Равиль Теркулов акцентировал внимание на том, что никотин – такое же психоактивное вещество, как алкоголь и наркотики. «Соматические, психологические и психические нарушения не так выражены, как при наркотиках, но тем не менее психологический компонент очень тяжёлый», – поделился Равиль Теркулов.
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