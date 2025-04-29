За какое время к новосибирцам приезжает скорая помощь?

Александр Балабушевич напомнил, что вызовы скорой помощи диспетчер сортирует на экстренные и неотложные. Именно от этого зависит скорость прибытия бригады. «Если мы говорим об экстренных вызовах, это те состояния, которые непосредственно угрожают жизни человека: подозрение на острый коронарный синдром, подозрение на инсульт, тяжелая патология беременности, роды, тяжёлая травма, автодорожная травма, отсутствие у человека сознания. И вот в этих ситуациях бригада скорой помощи должна прибыть в течение 20 минут.

Все остальные ситуации, как бы какими бы они неприятными ни были для человека, потому что, безусловно, когда температура 39 или поднялось давление, человек не очень хорошо себя субъективно ощущает, и ему кажется, что его состояние самое тяжелое. На самом деле нет. Вот в этих ситуациях не требуется реагирование в такой быстрой форме. Здесь требуется внимательно осмотреть пациента, назначить или скорректировать его терапию, которую он получает уже. Возможно, выдать лист нетрудоспособности, но это задача уже не службы скорой помощи, а задача территориальных поликлиник.

Но в тех ситуациях, когда поликлиника закрыта, это вечернее, ночное время, праздничные и выходные дни, когда закрыта поликлиника, тогда служба скорой помощи берет на себя и эти состояния, но выезжает, когда отсутствуют вызовы экстренные. Потому что в первую очередь обслуживаются вызовы, где имеется непосредственная угроза жизни человека».