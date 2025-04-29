За какое время к новосибирцам приезжает скорая помощь?

Вызовы скорой диспетчер сортирует на экстренные и неотложные — от этого зависит время прибытия бригады.
О работе службы в регионе рассказали на пресс-конференции в ТАСС заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина и главный врач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич.
Лада Шалыгина отметила, что свои станции и отделения скорой медицинской помощи есть не только в областном центре, но и в каждом сельском районе. Ежедневно более 100 бригад дежурят в Новосибирске и столько же в области. В прошлом году началось слияние всей службы в единую централизованную структуру. На первом этапе объединили Новосибирск и ближайшие районы. «Городские подстанции скорой медицинской помощи и больниц Кольцова, Краснообска, Оби, Мошково, Колывани, Коченева нам удалось объединить в единое целое. Сегодня на базе Центральной подстанции городской станции скорой помощи работает единая диспетчерская служба, благодаря которой нам удается направлять машины скорой медицинской помощи, находящиеся рядом с точкой вызова, чтобы максимально быстро оказать медицинскую помощь», – рассказала замминистра.
Благодаря реорганизации, удалось сократить среднее время ответа диспетчера «103» с 1 минуты 14 секунд в 2023 году до 23 секунд в 2024 году. На три минуты уменьшилось среднее время прибытия бригады скорой помощи на экстренные вызовы – с 19 минут в 2023 году до 16 минут в 2024. Лада Шалыгина подчеркнула, что задача 2025 года – объединить в единую логистическую сеть все районы области.
Александр Балабушевич напомнил, что вызовы скорой помощи диспетчер сортирует на экстренные и неотложные. Именно от этого зависит скорость прибытия бригады. «Если мы говорим об экстренных вызовах, это те состояния, которые непосредственно угрожают жизни человека: подозрение на острый коронарный синдром, подозрение на инсульт, тяжелая патология беременности, роды, тяжёлая травма, автодорожная травма, отсутствие у человека сознания. И вот в этих ситуациях бригада скорой помощи должна прибыть в течение 20 минут.
Все остальные ситуации, как бы какими бы они неприятными ни были для человека, потому что, безусловно, когда температура 39 или поднялось давление, человек не очень хорошо себя субъективно ощущает, и ему кажется, что его состояние самое тяжелое. На самом деле нет. Вот в этих ситуациях не требуется реагирование в такой быстрой форме. Здесь требуется внимательно осмотреть пациента, назначить или скорректировать его терапию, которую он получает уже. Возможно, выдать лист нетрудоспособности, но это задача уже не службы скорой помощи, а задача территориальных поликлиник.
Но в тех ситуациях, когда поликлиника закрыта, это вечернее, ночное время, праздничные и выходные дни, когда закрыта поликлиника, тогда служба скорой помощи берет на себя и эти состояния, но выезжает, когда отсутствуют вызовы экстренные. Потому что в первую очередь обслуживаются вызовы, где имеется непосредственная угроза жизни человека».
Лада Шалыгина уточнила, что скорая помощь работает и в рамках санавиации. С 2019 года в Новосибирской области самых тяжелых пациентов из области в новосибирские больницы эвакуируют вертолетом.
В регионе созданы три центра сочетанной травмы для пациентов, в основном после ДТП, которым нужна помощь сразу нескольких врачей – травматолога, нейрохирурга, абдоминального хирурга, офтальмолога. «Нам удалось в 2024 году, благодаря правильному распределению, маршрутизации и быстрому доезду скорой помощи, спасти дополнительно 210 жизней. На мой взгляд, это большие цифры, и мы не будем на этом останавливаться, будем дальше совершенствовать службу скорой помощи», – добавила замминистра.
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