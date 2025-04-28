Как новосибирские медучреждения будут работать на длинных выходных?

Все поликлиники Новосибирской области с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая будут работать с 09:00 до 15:00.

Если понадобится неотложная медицинская помощь, в любой праздничный день с 9 до 15 часов можно обратиться в свою поликлинику по предварительной записи.

Записаться на прием или вызвать врача на дом можно с 8 до 14 часов: через госуслуги, единую регистратуру 122, чат-бот в Телеграме. Обращения, поступившие позже 14 часов, перенесут на следующий день.

С острой зубной болью можно обратиться круглосуточно в стоматологическую поликлинику № 3 (отделение по адресу: ул. Петухова, 20) и в областную стоматологическую поликлинику (ул. Театральная, 46).

Также на территории Новосибирска будут работать круглосуточные травмпункты по следующим адресам:

ул. Серебренниковская, 42

пр. Дзержинского, 44

ул. Мухачёва, 5/4

2 пер. Пархоменко, 7

ул. Зорге, 47/1

ул. А. Невского, 9

Ул. Героев Революции, 5

2-й пер. Пархоменко, 2 (детский травмпункт).

Скорая помощь и стационары будут работать в обычном режиме — круглосуточно.