18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

Поделиться:

Как новосибирские медучреждения будут работать на длинных выходных?

Ответили в региональном минздраве.

pixabay.com

Все поликлиники Новосибирской области с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая будут работать с 09:00 до 15:00.

Если понадобится неотложная медицинская помощь, в любой праздничный день с 9 до 15 часов можно обратиться в свою поликлинику по предварительной записи.

Записаться на прием или вызвать врача на дом можно с 8 до 14 часов: через госуслуги, единую регистратуру 122, чат-бот в Телеграме. Обращения, поступившие позже 14 часов, перенесут на следующий день.

С острой зубной болью можно обратиться круглосуточно в стоматологическую поликлинику № 3 (отделение по адресу: ул. Петухова, 20) и в областную стоматологическую поликлинику (ул. Театральная, 46).

Также на территории Новосибирска будут работать круглосуточные травмпункты по следующим адресам:

  • ул. Серебренниковская, 42
  • пр. Дзержинского, 44
  • ул. Мухачёва, 5/4
  • 2 пер. Пархоменко, 7
  • ул. Зорге, 47/1
  • ул. А. Невского, 9
  • Ул. Героев Революции, 5
  • 2-й пер. Пархоменко, 2 (детский травмпункт).

Скорая помощь и стационары будут работать в обычном режиме — круглосуточно.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: