Здрава поможет: в Новосибирской области начала работать виртуальный врач на основе ИИ-технологий

Быть здоровыми новосибирцам поможет искусственный интеллект. Специалисты Регионального центра медицинской профилактики представили виртуального врача Здраву – специалиста по здоровому образу жизни.

«Еще 20-30 лет назад у нас были традиционные формы работы с населением: лекции, беседы и т.д. Но когда мы начали работать в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики, мы убедились, что население, во-первых, доверяет информации, полученной из официальных медицинских источников, а во-вторых, не любит ходить в поликлиники, а предпочитает получать информацию онлайн. Поэтому мы придумали новую форму работы – виртуального врача. Нам важно донести информацию до каждого жителя, нам важно, чтобы жители получили информацию именно из уст врача», – рассказала о новом проекте главный специалист Новосибирской области по профилактике Марина Фомичева.

Задача Здравы – научно-обоснованно и интересно рассказывать о лечении и профилактике, приглашать на мероприятия, мотивировать сибиряков вести здоровый образ жизни. В состав команды разработчиков входили врачи, дизайнеры и социологи, партнерами стали специалисты московского интернет-агентства. На разработку ушло около двух месяцев.

Виртуальный врач знает больше, чем любой живой доктор – в ее обучении участвуют ведущие специалисты региона по самым разным направлениям. По каждой теме Здраве помогает готовиться профильный врач: диетолог, эндокринолог, пульмонолог, гастроэнтеролог и т.д. Обучающие ролики будут выходить на ресурсах Центра общественного здоровья каждую неделю и будут посвящены определенной теме.

«Мы провели аналитику: оценивались более 130 тысяч контактов, информационных поводов, и это дало нам возможность узнать, что волнует жителей Новосибирской области, – пояснила заведующая отделом информационных коммуникаций Регионального центра медицинской профилактики Ольга Королева. – Мы увидели, что после внедрения недель профилактики информированность населения о здоровом образе жизни и факторах риска увеличилась в 2-5 раз. В 5 раз увеличилась информированность о важности физической активности – это больше всего интересует новосибирцев, на втором месте – отказ от вредных привычек и алкоголя. Образ Здравы совпадает с образом жителя Новосибирской области. И рассказывать она будет о тех вопросах, которые интересуют наших сибиряков».

Здрава – участник конкурса «Здоровье нации», который проводится Лигой здоровья нации. Она будет представлять наш регион как лучшая региональная практика по здоровьесбережению.

«У Здравы много перспектив, – подчеркнула Ольга Королева. – Мы хотим порекомендовать ее для внедрения в другие регионы и в новые национальные проекты по формированию ответственного отношения к здоровью. Здрава может быть помощником в любом регионе и может подстраиваться под особенности, присущими этому региону».