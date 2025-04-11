В Новосибирской области появится семь новых Центров здоровья

Проверить здоровье и получить консультацию в таких центрах может любой житель Новосибирской области. В 2024 году в Центры здоровья обратились 75 тысяч взрослых.

Дополнительные Центры здоровья откроют в регионе благодаря новому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Два центра из семи появятся в Новосибирске, еще пять – в крупных районах на базе центральных районных больниц: Тогучинской, Карасукской, Черепановской, Ордынской и больнице города Обь. Это позволит охватить больше населения профилактическими мероприятиями: от индивидуальной работы с пациентами до проведения диспансеризации на предприятиях и школ здоровья по разным направлениям.

Изменится не только количество Центров здоровья, но и их качество. Центры получат новое оборудование, которое расширит диагностические методы. Например, будут проводиться скрининги состояния сосудов, оценка мышечной массы, рекомендации по здоровому образу жизни станут индивидуальными: в планировании рациона с подбором продуктов и блюд, составлении программы физической активности и коррекции выявленных факторов риска будет помогать искусственный интеллект.

Во всех Центрах здоровья заменят биоимпедансметры – приборы, которые определяют количество жировой, мышечной и костной массы в организме и высчитывают биологический возраст человека.

«Зачастую, когда человек 35-40 лет получает распечатку о том, что его биологический возраст составляет примерно 62 года, это является очень мощным стимулом к тому, чтобы изменить образ жизни» – подчеркивает замруководителя Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Дергачева.