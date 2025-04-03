В Новосибирске заработает региональный сосудистый центр

В Новосибирской области продолжается расширение сети центров для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми катастрофами.
Ход капитального ремонта помещений для установки высокотехнологичного оборудования в Больнице скорой медицинской помощи №2 (БСМП №2), где откроется региональный сосудистый центр (РСЦ), проконтролировали заместитель губернатора Константин Хальзов и министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.
Сейчас в структуре БСМП №2 для пациентов с инфарктами и инсультами организовано первичное сосудистое отделение (ПСО) на 60 коек. Чтобы получить статус РСЦ, такое отделение необходимо оснастить ангиографом – современным высокотехнологичным аппаратом, который позволяет врачам в реальном времени видеть полости сердца и просвет сосудов пациента как с целью диагностики, так и во время малоинвазивных хирургических вмешательств: ангиопластики, стентирования, тромбоэкстракции. Для нового отделения в больнице выделили этаж, где раньше располагалась администрация медучреждения. Здесь разместится не только рентген-операционная с ангиографом, но и все, что необходимо для работы медицинского персонала: пультовая, санпропускник, кабинеты хирургов, сестринская, комнаты стерилизации и хранения инструментов. В помещениях сделана необходимая перепланировка, заменены инженерные коммуникации, система вентиляции, идут отделочные работы.
Константин Хальзов подчеркнул, что БСМП №2 станет третьей новосибирской больницей, в которой ПСО реорганизуют в РСЦ. «Мы уже оснастили современнейшим оборудованием Чкаловскую больницу и ГКБ № 34. Это позволяет проводить на месте, не теряя времени на транспортировку в Горбольницу, областную больницу, малоинвазивные черескожные коронарные вмешательства пациентам с острыми инфарктами, а в лечении ишемических инсультов применять не только лекарственную терапию, но и высокотехнологичные рентгенэндоваскулярные методы – тромбоэкстракцию и тромбоаспирацию», – отметил заместитель губернатора.
Сеть сосудистых центров развивается в регионе благодаря национальным проектам. До старта нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области было всего два РСЦ. Сегодня их девять. Улучшение доступности высокотехнологичной помощи пациентам с инфарктами и инсультами продолжается в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В РСЦ реорганизуют первичное сосудистое отделение не только в больнице скорой медицинской помощи № 2, но и в Куйбышевской ЦРБ.
Благодаря созданной в регионе системе РСЦ И ПСО больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения снизилась с 24,2% в 2019 году до 18,9% - в 2024, а от инфаркта миокарда с 15,7% до 12,7% за тот же период.
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