В Новосибирске заработает региональный сосудистый центр

Константин Хальзов подчеркнул, что БСМП №2 станет третьей новосибирской больницей, в которой ПСО реорганизуют в РСЦ. «Мы уже оснастили современнейшим оборудованием Чкаловскую больницу и ГКБ № 34. Это позволяет проводить на месте, не теряя времени на транспортировку в Горбольницу, областную больницу, малоинвазивные черескожные коронарные вмешательства пациентам с острыми инфарктами, а в лечении ишемических инсультов применять не только лекарственную терапию, но и высокотехнологичные рентгенэндоваскулярные методы – тромбоэкстракцию и тромбоаспирацию», – отметил заместитель губернатора.

Сеть сосудистых центров развивается в регионе благодаря национальным проектам. До старта нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области было всего два РСЦ. Сегодня их девять. Улучшение доступности высокотехнологичной помощи пациентам с инфарктами и инсультами продолжается в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В РСЦ реорганизуют первичное сосудистое отделение не только в больнице скорой медицинской помощи № 2, но и в Куйбышевской ЦРБ.

Благодаря созданной в регионе системе РСЦ И ПСО больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения снизилась с 24,2% в 2019 году до 18,9% - в 2024, а от инфаркта миокарда с 15,7% до 12,7% за тот же период.