Оценить состояние легких у новосибирских пациентов теперь помогает искусственный интеллект

ИИ предоставляет дополнительное мнение, страхуя врачей от пропуска патологии.
Уже больше года в регионе флюорографические снимки пациентов оценивает искусственный интеллект, а в ближайшие недели будет введена в эксплуатацию новая ПЦР-лаборатория.
Если раньше флюорографическое исследование проводилось методом двойного чтения, чтобы исключить ошибки в скрининге, и флюорографический снимок смотрели два врача, то сейчас используется третье мнение – это мнение искусственного интеллекта. Сотрудники Областной туберкулезной больницы были одними из первых, кто начал применять эту технологию на практике.
«Искусственный интеллект анализирует флюрограммы, мамограммы и компьютерные томограммы, включая малодозные, – рассказала заведующая рентгенологическим отделением Ольга Лелянова. – Он видит очаговое образование, пневмоторакс, патологию плевры, патологию корня легкого и все это дело подчеркивает. Это облегчает работу, потому что открывая вот это «третье мнение», врач сразу видит, на что обратить дополнительное внимание. Это страхует нас от пропуска патологии, потому что позволяет дополнительно, так сказать, зацепиться, акцентирует наше внимание на каких-то патологических изменениях. Или изменениях, которые могут быть патологическими».
Компьютерный анализ снимков ускоряет диагностику, особенно при проведении массовых скринингов. Если же мнение специалиста и программы расходятся, то итоговое решение принимает врач. Система только заостряет внимание на отклонениях от нормы, а специалист решает, что это: погрешность из-за неправильной позы пациента, суммация теней или все же патологическое состояние.
В тестовом режиме система искуственного интеллекта запущена полтора года назад, в «боевом» работает уже год. Все снимки, которые выполнены в цифровом формате, проходят через нее. По словам Ольги Леляновой, к банку данных и системе анализа подключены почти все городские поликлиники и крупные больницы, тогда как в частном секторе врачи работают без поддержики искусственного интеллекта.
Выявлять туберкулез помогает не только сканирование легких, но и лабораторные тесты, которые тоже стали более точными. С 1 января 2025 года действуют новые клинические рекомендации, по которым расширяется микробиологическая диагностика туберкулеза.
«По нормативным документам, все пациенты с подозрением на туберкулез, должны быть обследованы молекулярно-генетическим методом, – объяснила заведующий бактериологической лабораторией Андрей Черениченко. – До настоящего момента практиковалось тестирование ускоренным методом с определением наличия возбудителя инфекции и определением устойчивости только к одному из препаратов – рифампицину. С этого года мы переходим на иной метод молекулярно-генетических исследований: это метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени. Оно позволит увеличить объемы исследований, охватить все группы пациентов и, что самое главное, – определять устойчивость бактерий к более широкому спектру противотуберкулезных препаратов: изониазиду, рифампицину и фторхинолонам».
Лаборатория рассчитана на большой поток – здесь можно проводить 50-60 тестов в день. Специалисты планируют охватить исследованиями всю Новосибирскую область.
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