Оценить состояние легких у новосибирских пациентов теперь помогает искусственный интеллект

Уже больше года в регионе флюорографические снимки пациентов оценивает искусственный интеллект, а в ближайшие недели будет введена в эксплуатацию новая ПЦР-лаборатория.

Если раньше флюорографическое исследование проводилось методом двойного чтения, чтобы исключить ошибки в скрининге, и флюорографический снимок смотрели два врача, то сейчас используется третье мнение – это мнение искусственного интеллекта. Сотрудники Областной туберкулезной больницы были одними из первых, кто начал применять эту технологию на практике.

«Искусственный интеллект анализирует флюрограммы, мамограммы и компьютерные томограммы, включая малодозные, – рассказала заведующая рентгенологическим отделением Ольга Лелянова. – Он видит очаговое образование, пневмоторакс, патологию плевры, патологию корня легкого и все это дело подчеркивает. Это облегчает работу, потому что открывая вот это «третье мнение», врач сразу видит, на что обратить дополнительное внимание. Это страхует нас от пропуска патологии, потому что позволяет дополнительно, так сказать, зацепиться, акцентирует наше внимание на каких-то патологических изменениях. Или изменениях, которые могут быть патологическими».

Компьютерный анализ снимков ускоряет диагностику, особенно при проведении массовых скринингов. Если же мнение специалиста и программы расходятся, то итоговое решение принимает врач. Система только заостряет внимание на отклонениях от нормы, а специалист решает, что это: погрешность из-за неправильной позы пациента, суммация теней или все же патологическое состояние.